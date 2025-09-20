Свързвана с Ковачки фирма единствена иска да прави воден сондаж в "Чирен"

Общо дружество на свръзваната с енергийния консултант Христо Ковачки фирма "СА.И.Е" и румънския клон на австрийската "Хабау" е единственият кандадат в изненадващо обявения търг за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов водонагнетателен сондаж в газохранилището в Чирен.
Двете компании, заедно с американската "Дивиком", участваха и в поръчката за три плюс опционални три нови експлоатационни сондажа в газохранилището, но отпадната още на ниво оценка на техническото предложение. То се оказа, че не съответствало на изискванията на държавния газов оператор "Булгартрансгаз". Дружеството, заедно с другия остранен кандидат - "Енергико Хюстън дрилинг", обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, която обаче остави без разглеждане претенциите на единия кандидат и не уважи тези на втория. Третият – плевенската "Проучване и добив на нефт и газ", също бе отстранен, но не предприе нищо. Този търг пое към Върховния административен съд , който ще гледа двата казуса в края на септември и в началото на октомври.
Междувременно обаче "Булгартрансгаз" обяви неочаквана поръчка за водонагнетателен сондаж с прогнозна стойност 15.935 млн. лв. и целта ѝ е да се замени сегашният такъв единствен сондаж, който е направен през 1964 година и е силно амортизиран.
Дружеството твърди, че този сондаж не е част от разширението на съоръжението, но в същото време признава, че е важен за експлоатацията му при планирания повишен капацитет до 1 млрд. куб. м, тъй като сегашният водонагнетателен сондаж не бил надежден.
Още през 2023 г. при профилактични ремонтни работи на сондажа били открити силно корозирани помпено-компресорни тръби и се наложило да се извършват аварийно-спасителни операции на съоръжението, което се използва за реинжектиране в земните недра на пластови води, съпътстващи черпенето на газ от експлоатационните сондажи.
От 2022 г. досега дружеството проведе три последователни поръчки за изграждане на нови сондажи в газовото съоръжение – като всяка следваща раздробяваше дейностите и намаляваше сондажите, но нито една не включваше водонагнетателен.
Интересното при новата поръчка е, че не се появява друг от досегашните участници в процедурите за нови сондажи, освен консорциумът на "СА.И.Е" и "Хабау Румъния". Те са предложили цена от 15.504 млн. лв., което е под прогнозната, обявена от "Булгартрансгаз". Исканата стойност формира 70 процента от точките за класиране, но това явно няма да има значение при положение, че има единствен кандидат и под търсената цена.
Дали фирмата ще бъде избрана или процедурата ще бъде прекратена, предстои да се види.
Поръчката за водонагнетателния сондаж е разделена условно на две фази. Първата е за изработване на хидрогеоложки доклад и геоложко проектиране, съобразено с цялата налична информация от досегашните геоложки проучвания, геофизични и 3D изследвания, извършени върху чиренската тектонска структура през изминалите години, както и от създадения през 2023 г. актуализиран 3D геолого-тектонски модел чрез моделиране и симулация, посочват от дружеството.
Втората фаза включва определяне местоположението на сондажа и последващо устройствено планиране, изготвяне на екоценка при необходимост, проектиране на сондажа, изработката му и въвеждането му в експлоатация.
