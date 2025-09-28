Светлината, която не можем да загубим

В този Световен ден на новините за твърде много хора бъдещето изглежда прекалено мрачно, за да бъде видяно. Днешният момент най-точно може да се опише като живот в състояние на непрестанни сътресения – глобална несигурност и дълбоко, тревожно безпокойство.

Нашият свят все повече се крепи на информацията, а новините са нейната жизненоважна инфраструктура.

Както при водата и енергията, осъзнаваме значението ѝ най-вече когато изчезне. Така е и с надеждните новини – едва при тяхната липса ще разберем колко дълбоко всекидневието ни зависи от постоянния поток на достоверна информация.

Изкуственият интелект е важна част от общото ни бъдеще, но той няма да реши всички проблеми. Алгоритмите не могат да заменят упорития репортер или опитния разследващ журналист. Само хората внасят емпатия, морална преценка и настойчивост в търсенето на истината.

Докато старите институции се разпадат, а много вече са безвъзвратно изчезнали, задачата на журналистиката става все по-сложна.

В този критичен момент дългът на медиите, тяхната всекидневна мисия и дори самото им съществуване изглеждат по-важни и съдбовни от всякога.

Ние все още сме най-важните носители на истината.

За да останем верни на мисията си, трябва да мислим сериозно за бъдещето. Необходимо е с най-голяма спешност да възстановим обществения договор между медиите и общностите, на които служим; да укрепим личния си ангажимент към всеки читател, зрител и слушател; да останем устойчиви, дори когато земята под краката ни се разклаща.

Нашата роля е да бъдем пазители на границата, която отделя настоящето от едно все по-дистопично изглеждащо бъдеще.

Днес журналистиката е в опасно равновесие между стария и новия свят – едновременно неразделна част от историята и от трансформацията, която прекроява човечеството ни тук и сега; двигател на промяната, но и сама изложена на риск да се превърне в реликва от миналото.

Това, което някога беше стабилен и печеливш бизнес, днес е сектор, борещ се за оцеляване и с несигурно бъдеще.

Старият бизнес модел на медиите остаря твърде бързо, а нов все още не е намерен. Когато редакциите затварят, общностите губят своите пазители. Корупцията процъфтява в тъмнината. Истината остава с все по-малко защитници.

Печалбите се топят, тормозът е ежедневие, а дългосрочната устойчивост е под заплаха. Финансовата нестабилност чука на вратата на почти всички, с изключение на най-сигурните медии. Автократи, технологични гиганти, инфлуенсъри и индустрии от всякакъв вид продължават да потребяват новини, макар мнозина от тях да твърдят публично, че журналистиката е изгубила значението си.

"Обикновените" читатели може би не подозират, но зад всяка дискусия, всеки дебат, всяко разбиране и всяко решение стои съществен, а често и решаващ принос на новинарското отразяване.

В продължение на десетилетия журналистиката беше защитник на демократичните ценности и на световния ред, основан на правила, който изгради нашата цивилизация и поддържаше безпрецедентен – макар и неравномерно разпределен – период на растеж и просперитет.

Бяхме там, за да отразяваме нарушенията на човешките права, ужаса на войните, несправедливостта на корупцията и толкова други прояви на беззаконие. Малко вероятно е да се върнем към онези "стари" времена – технологичният прогрес вече въвежда нова ера, която променя самите основи на нашия общ живот.

И все пак, независимо от формата на тази "нова" цивилизация, тя ще трябва да стъпи върху надеждна информация – единствената здрава основа, върху която може да се изгради нещо трайно.

Човечеството е еволюирало, защото е умеело да предава информация на следващите поколения. Информацията е най-мощната технология, която някога сме създали. Но не можем да творим или възраждаме, ако летим слепи или се лутаме в мрака.

Не само демокрациите умират в тъмнина – цели цивилизации изчезват. Посланието на медиите в този Световен ден на новините не е за опазването на работни места в сектора – става дума за опазването на това, което сме градили хилядолетия. Нашата цивилизация си струва усилието.

Поразителното мнозинство от журналистите полагат мълчалива клетва да служат на общностите си чрез служене на истината. Това е свещен дълг, който изпълва живота ни по начини, щедро компенсиращи финансовите лишения.

Истината и доверието са решаващи в такива моменти.

А най-добрият начин да уважаваме себе си е да бъдем внимателни към източниците си и към това на кого вярваме.

Подкрепяйте новините, които подкрепят вас. Абонирайте се, споделяйте, защитавайте истината. Избирайте надеждната журналистика – защото без нея светлината угасва за всички ни.

*Mediapool.bg е част от глобалната кампания на Световния ден на новините (World news day) за утвърждаване стойността на журналистиката, основана на факти. Авторът на статията Бранко Бркич е ръководител на Project Kontinuum и съосновател на Daily Maverick.