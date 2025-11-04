Световната оперна прима Асмик Григорян с галавечер в Софийската опера

Глас с пронизваща сила, оперна стихия, единствена по рода си - това са само част от отзивите за оперната прима Асмик Григорян, която в момента е на върха на славата си и шества по оперни театри по света.

За първи път вълнуващото сопрано ще изнесе грандиозна галавечер в Софийската опера на 14 ноември за радост на почитателите на класическата музика.

За концерта си у нас певицата е избрала няколко великолепни арии, които я представят като ярка драматична певица, но и като нежна и любяща жена. Ще чуем Лейди Макбет от "Макбет" от Верди, арии от "Мадам Бътерфлай", "Тоска" и "Манон Леско" от Пучини.

Акцент в програмата са сцената с писмото на Татяна от "Евгений Онегин" от Чайковски и песента към месеца от "Русалка" от Дворжак, съобщиха от Софийаската опера.

Маестро Даниел Орен ще дирижира българския дебют на Асмик Григорян.

Оркестърът и хорът на операта ще допълнят вечерта с няколко от най-ефектните инструментални и хорови страници от "Силата на съдбата", "Макбет", "Набуко", "Мадам Бътерфлай" и "Манон Леско".

Снимка: Getty Images

Асмик Григорян е закърмена с класическата музика. Родителите ѝ са известните оперни певци - арменският тенор Гегам Григорян и литовското сопрано Ирена Милкeвичюте. Те изпълняват заедно водещите партии в "Мадам Бътерфлай" в Метрополитън опера, докато майка ѝ е бременна с нея.

Асмик Григорян е родена на 12 май 1981 г. във Вилнюс, Литва. Завършва вокалното отделение на Литовската академия за музика и театър през 2006 г.

Става солист на Литовския национален театър за опера и балет, а след това е съосновател на Вилнюската градска опера. Дебютира на международната сцена през 2011 г.

"Тя беше Саломе в Хамбург, Турандот във Виена, Лиза в Мюнхен. Затова без никакво съмнение Асмик Григорян отново ще бъде обявена за "Певица на годината" за изпълнението на тези роли." Така се аргументира престижното списание Opernwelt Magazine, което за втори път обявява Григорян за певица на годината през 2023 г. За първи път я отличава през 2019 г. след успеха ѝ като Саломе на Залцбургския фестивал.

Критиката е възторжена за Григорян. "Сопрановият ѝ глас пленява с тъмни тонове и блясък във високите ноти, който е несравним", "Григорян има плътен, интензивен и бляскав глас с проинзваща сила и изящен тембър", пишат за нея специализирани издания.

"Оперна природна стихия, една от най-великите и най-завършени гласово и актьорски певици в най-новата оперна история", казва за световното сопрано Питър Гелб, генерален мениджър на Метрополитън опера.

През този сезон Асмик Григорян отново успешно ще съчетае големите оперни роли с изискани камерни вечери в най-големите театри и зали в Европа и Америка. Тя ще е Дездемона в Кралския театър в Мадрид, Саломе в Хамбургската опера, Сента в Монте Карло, Чо-Чо-сан в Берлин, Турандот в Дортмунд, Саломе и Лейди Макбет в Мюнхен, Манон Леско в Барселона, Татяна в Ню Йорк и Виена.

С различни концертни програми ще гостува още в Карнеги хол, Миланската Скала, Рим, Цюрих, Виена и Мадрид.

От 2015 г. Асмик Григорян е омъжена за оперния режисьор Василий Бархатов, от когото има дъщеря. Има и син от оперния литовски солист Гедрюс Жалис. Брат ѝ - Вардан Григорян, е диригент.