Световната цел за ток от морски вятър намалява до утрояване на капацитета през 2030 г.

Въпреки понижението на глобалните цели за офшорна вятърна енергия, амбициите за производство на ток от перки в морето остават достатъчно силни, за да се прогнозира утрояване на капацитета на тези пректи до 2030 г. Въпреки отчетеното забавяне на тези пректи в Съединените щати, нов анализ на енергийния тинк-танк Ember и Световния алианс за офшорен вятър показва, че останалата част от света напредва, сигнализирайки за доверие в офшорната вятърна енергия като крайъгълен камък на бъдещите енергийни системи.

Тази година Световният съвет за вятърна енергия понижи глобалната си перспектива до 2030 г. с 25%. По подобен начин, последната прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ) предвижда 27% по-малко добавен капацитет за офшорни вятърни електроцентрали между 2025 г. и 2030 г. в сравнение с прогнозата ѝ от октомври 2024 г.

Значителна част от това намаление се дължи на премахването на по-голямата част от планирания капацитет за офшорни вятърни електроцентрали в САЩ. Докато официалната цел на САЩ остава непроменена, последните промени в политиката и пазарната несигурност значително подкопаха перспективите за нейното постигане. МАЕ коригира и перспективата си за Китай, въпреки че се очаква страната да отговаря на около 61% от световния оперативен капацитет за офшорни вятърни електроцентрали до 2030 г., посочва се в публикувания преди дни доклад

Новите очаквания са капацитетът на офшорните вятърни електроцентрали да нарасне от 83 ГВ през 2024 г. до 238 ГВ до 2030 г.

В момента 27 държави в света имат имат цели за офшорна вятърна енергия, повечето от които са в Европейския съюз – 15 страни. Някои са правно обвързващи, но повечето не са, правителствата прилагат пътни карти и планове за осигуряване на развитие на пазара. Комбинираните цели за 2030 г. възлизат на 263 GW, без Китай, който все още няма национална цел, то има провинциални такива за 64 ГВ..

Още по темата Вятърните перки, които могат да "отрежат главата" на скъпия ток Целите на държавите с Евросъюза са за общо 99 ГВ. Над половината от този капацитет се пада на Германия (30 ГВ) и Нидерландия (21 ГВ). Великобритания е държавата с най-големи амбиции за морски перки - от 43 до 50 ГВ мощност. Целта на Индия е 30-37 ГВ, на САЩ - 30 ГВ, а на Южна Корея, Тайван, Япония и Виетнам заедно е 41 ГВ.

Седем държави – Великобритания, Португалия, Франция, Норвегия, Корея, САЩ и Япония имат цели за плаващи офшорни вятърни електроцентрали

МАЕ обаче очаква нито една от 12-те държави с капацитет за офшорни вятърни електроцентрали да не изпълни целите си до 2030 г. Причината е, че повечето цели за 2030 г. умишлено са по-амбициозни, за да стимулират растежа на пазара, и в този смисъл те до голяма степен са успели, посочват от Ember.

Очакванията на МАЕ са все пак европейските страни да се представят по-добре от други, Япония и Корея ще постигнат само една трета от плановете си, САШ ще са с най-голям дефицит.

Още по темата Вятърни проекти за 1.5ГВ са блокирани в "зоната на здрача" "Офшорните вятърни електроцентрали вече осигуряват 83 ГВ енергиен капацитет по целия свят, достатъчен за захранване на 73 милиона домакинства. Правителствените цели бяха от основно значение за разрастването на офшорната вятърна енергетика през това десетилетие. За страните, които обмислят да се споразумеят за нови цели или да разширят съществуващите, посланието е ясно: сега е моментът да се действа, за да се стимулира следващата вълна на растеж", отбеляза Дейв Джоунс, главен анализатор на Ember.

"Въпреки скорошните препятствия, пред които е изправен секторът, основите на офшорната вятърна енергия не са се променили. Сега виждаме натрупване на положителен импулс и предприемане на конкретни стъпки по целия свят за развитие на офшорната вятърна енергия – технология с десетилетия доказан успех в голям мащаб. С присъединяването на Бразилия към Световния алианс за офшорна вятърна енергия на COP28 (поредната среща на върха за климата – б.ред.) в Дубай и сегашното председателство на COP30, ние призоваваме председателството наистина да направи тази COP за изпълнение и да насърчи правителствата да признаят офшорната вятърна енергия като крайъгълен камък на прехода към чиста енергия", допълва Амиша Пател, ръководител на секретариата на Световния алианс за офшорна вятърна енергия.