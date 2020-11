Световни лидери поздравяват Байдън, Тръмп отиде да играе голф

Световни лидери започнаха да поздравяват избрания за президент на САЩ, въпреки че според екипа на действащия държавен глава Доналд Тръмп битката не е приключила. Те пуснаха изявление на съветника в кампанията Мат Морган, който заяви: "Изборите не са свършили. Обявяването на Байдън за победител е базирано на резултати, които не са окончателни".

Едновременно с това Тръмп, който от дни твърди, че има нарушения на изборния процес, без да посочи доказателства, мълчи. Сутринта Тръмп бе заснет да отива на гол-игрище, а след това да се връща в Белия дом. Засега обаче той не е направил изявление.

На този фон поздравленията към Байдън и вицепрезидента Камала Харис се множат.

"Поздравления за Джо Байдън за избирането му за президент. САЩ са най-важният ни съюзник и очаквам да работим заедно по общите ни приоритети – климатичните промени и търговските споразумения", написа в туитър британският премиер Борис Джонсън.

"Американският народ избра президент, поздравления за Джо Байдън и Камала Харис. Имаме много предизвикателства пред себе си. Нека работим заедно", написа френският президент Еманюел Макрон.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Байдън и Харис бяха поздравени и от канадския премиер Джъстин Трюдо.

"Нашите страни са близки приятели, партньори и съюзници", написа той.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Поздрави отправи и председателят на Европейската комисия Урсула фон Дер Лайен. Тя подчерта, че гражданите на ЕС и САЩ имат дълбоки връзки и очаква да работи с новия президентски екип.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.



The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

Българският премиер Бойко Борисов също побърза да се поздрави Байдън и Харис. Във фейсбук той написа, че правителството има решителността да работи за задълбочаване на партньорството със САЩ.

В много градове в САЩ привърженици на Байдън излязоха да празнуват по улиците. Хора се събраха и около Белия дом във Вашингтон без особени притеснения от коронавируса и без да спазват препоръчителната дистанция. Част от тях носеха маски.

Според различни медии в САЩ хора празнуват победата на Байдън в Чикаго, Ню Йорк, Лос Анджелис и в други градове. Много от демонстрантите носят плакати с подигравки към действащия президент.