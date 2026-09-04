Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от ноември 2022 г.

Световният индекс на цените на храните през август достигна най-високото си ниво от ноември 2022 г. - 133.3 пункта, сочат данни на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO). За месец показателят се е повишил с 1.9%, а за година - с 2.5%.
Индексът отразява международните цени на хранителните стоки: зърнени култури, растителни масла, месо, млечни продукти и захар. През август поскъпнаха и петте групи.
Най-значителният ръст е отчетен на пазара на захарта - с 11.9% за месец, до най-високото ниво от юни 2025 г.
FAO свързва това с влошаването на прогнозите за добивите от захарно цвекло в Европейския съюз вследствие силните горещини това лято; спада на производството в Бразилия и опасенията за реколтата в Азия заради климатичния феномен Ел Ниньо. Допълнителен натиск върху цените е оказало решението на Индия да разреши безмитен внос на сурова захар.
Пшеницата е поскъпнала с 2.6% спрямо юли и с 15% спрямо август миналата година. Сред причините FAO посочва "продължаващите нарушения на логистиката при износа през Черно море", свързани с руската инвазия в Украйна и влошаването на прогнозите за реколтата в Европа след горещините и сушата.
Цената на царевицата се е повишила с 2.5% за месец, като върху нея са повлияли метеорологичните условия в САЩ и ЕС, нарушенията на украинския износ и опасенията за доставките на необходимите за земеделието ресурси след затварянето на Ормузкия проток.
Млечните продукти са поскъпнали с 2.3%, а месото - с 1%.
Индексът на цените на растителните масла е достигнал най-високото си ниво от юни 2022 г., въпреки че слънчогледовото и рапичното масло леко са поевтинели.
Затварянето на Ормузкия проток заради войната в Близкия изток доведе до рязко поскъпване на горивата, но също така прекъсна достъпа до основен източник на доставки на торове, което задълбочава опасенията относно снабдяването и по-високите цени в дългосрочен план.
Въпреки това общият индекс на цените на храните остава с 16.8% под рекордното си ниво от март 2022 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Еврейските войни в Близкия изток си казват думата.