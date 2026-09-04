Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от ноември 2022 г.

Световният индекс на цените на храните през август достигна най-високото си ниво от ноември 2022 г. - 133.3 пункта, сочат данни на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO). За месец показателят се е повишил с 1.9%, а за година - с 2.5%.

Индексът отразява международните цени на хранителните стоки: зърнени култури, растителни масла, месо, млечни продукти и захар. През август поскъпнаха и петте групи.

Най-значителният ръст е отчетен на пазара на захарта - с 11.9% за месец, до най-високото ниво от юни 2025 г.

FAO свързва това с влошаването на прогнозите за добивите от захарно цвекло в Европейския съюз вследствие силните горещини това лято; спада на производството в Бразилия и опасенията за реколтата в Азия заради климатичния феномен Ел Ниньо. Допълнителен натиск върху цените е оказало решението на Индия да разреши безмитен внос на сурова захар.

Пшеницата е поскъпнала с 2.6% спрямо юли и с 15% спрямо август миналата година. Сред причините FAO посочва "продължаващите нарушения на логистиката при износа през Черно море", свързани с руската инвазия в Украйна и влошаването на прогнозите за реколтата в Европа след горещините и сушата.



Цената на царевицата се е повишила с 2.5% за месец, като върху нея са повлияли метеорологичните условия в САЩ и ЕС, нарушенията на украинския износ и опасенията за доставките на необходимите за земеделието ресурси след затварянето на Ормузкия проток.

Млечните продукти са поскъпнали с 2.3%, а месото - с 1%.

Индексът на цените на растителните масла е достигнал най-високото си ниво от юни 2022 г., въпреки че слънчогледовото и рапичното масло леко са поевтинели.

Затварянето на Ормузкия проток заради войната в Близкия изток доведе до рязко поскъпване на горивата, но също така прекъсна достъпа до основен източник на доставки на торове, което задълбочава опасенията относно снабдяването и по-високите цени в дългосрочен план.



Въпреки това общият индекс на цените на храните остава с 16.8% под рекордното си ниво от март 2022 г.