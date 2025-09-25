Световното по волейбол: България отстрани зрелищно САЩ и на полуфинала е срещу Чехия

Българският тим по волейбол постигна зрелищна победа срещу тима на САЩ и достигна полуфиналите на световното първенство по волейбол, където ще срещне Чехия.
Битката за финала ще е в събота в столицата на Филипините Манила.
Българските волейболисти не се представиха добре в първите два гейма срещу САЩ, в които допуснаха и много грешки на начален удар. Играта на най-резултатния ни волейболист до момента Алекс Николов също не вървеше.
В следващите два гейма обаче той компенсира, а влезлият като резерва Георги Татаров се включи много добре, за да обърне мача.
В тайбрека българите продължиха добрата си игра, като Алекс Николов се доказа като лидер на тима.
В края на срещата българите пропуснаха три възможности да я затворят, но в крайна сметка успяха от четвъртия път.
Така волейболистите на Джанлоренцо Бленджини спечелиха срещу тима на САЩ с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в залата на SM Mall of Asia, в Пасай Сити, пред над 10 хиляди зрители.
Александър Николов завърши с 29 точки за българския състав, а Аспарух Аспарухов добави още 12. Итън Чамплин реализира 17 точки за САЩ.
Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов коментира, че успехът над САЩ е "много изстрадана победа".
"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", каза Николов, който бе с основна роля за обрата.
Той бе попитан и какви указания е дал старши треньорът Джанлоренцо Бленджини след края на втория гейм, когато американците водеха с два гейма.
"Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми (бел. р - Александър Николов) също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Николов.
"Честита победа. Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се в края на интервюто си Симеон Николов към българската публика.
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че всекидневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат.
"Беше много тежко. В началото те играха много добре, на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е Световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден. Бяхме достигнали до една точка през лятото. Нашата цел беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка. Поисках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", заяви Бленджини след края на двубоя.
Старши треньорът на националния отбор по САЩ Карч Кирали се изказа много ласкаво за тима на България.
"Поздравления за България. Направиха страхотен обрат. Те бяха в много трудна ситуация. Те са отбор, за който тепърва ще се говори. Аз съм от толкова много години във волейбола, но рядко се среща такова нещо. За нас обаче това бе неприятно изживяване", каза американският селекционер.
"Мисля, че догодина ще изглеждаме по различен начин. В отбора имаме опитни играчи, но ще интегрираме и по-младите. Тази година искахме да се представим силно на световното първенство, но смятам, че догодина ще изглеждаме още по-добре", завърши Кирали.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
До магнитотролопитека ( те си знаят кои са) : и под тази статия, която ни дава повод да се гордеем, вие пак успяхте да осерете и политизирате всичко! Даже и Мазния си е пил хапчетата днес! Поздравления за българските национали - гордеем се с вас !
Човекомразиците, в този форум, антибългари по природа, друга народи и нации са им виновни за нещо, радост не могат да изразят, от жлъч , по този начин пречат на другите хора да изразят положителни емоции по повод спортната победа на българите днес. Античовешка история, каква е тази България, която ражда едновремено достойни българи, като волейболистите например, и най-долнопробна античовешка измет , като някои тук във форума.
Ще ти се спука жлъчката, бе злобар .
Ти ли си българин бе, путинска въшко, който се кланяш на путинските диваци и замърсяваш форума с хвалби на рашистката сган?Българин си друг път.Путиноид си.
В живота ни няма по-голямо удоволствие да бием САЩ, СССР и Израел ...........................
Браво!
Българи, юнаци! Световни шампиони!
Човекомразиците, в този форум, антибългари по природа, друга народи и нации са им виновни за нещо, радост не могат да изразят, от жлъч , по този начин пречат на другите хора да изразят положителни емоции по повод спортната победа на българите днес. Античовешка история, каква е тази България, която ражда едновремено достойни българи, като волейболистите например, и най-долнопробна античовешка измет , като някои тук във форума.
Само да припомня прекрасния факт, че на това световно първенство, както и на всички спортни събития, путинските подчовеци не участват.
Добре , значи сега с Чехия да се преборят за финала, не им трябва шумотевица или успех, не е това целта, да се отдадат и играят , това ги прави хора и достойни българи.