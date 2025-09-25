Световното по волейбол: България отстрани зрелищно САЩ и на полуфинала е срещу Чехия

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов коментира, че успехът над САЩ е "много изстрадана победа".

"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", каза Николов, който бе с основна роля за обрата.

Той бе попитан и какви указания е дал старши треньорът Джанлоренцо Бленджини след края на втория гейм, когато американците водеха с два гейма.

"Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми (бел. р - Александър Николов) също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Николов.

"Честита победа. Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се в края на интервюто си Симеон Николов към българската публика.

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че всекидневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат. заяви, че всекидневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат. "Беше много тежко. В началото те играха много добре, на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е Световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден. Бяхме достигнали до една точка през лятото. Нашата цел беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка. Поисках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", заяви Бленджини след края на двубоя.

Старши треньорът на националния отбор по САЩ Карч Кирали се изказа много ласкаво за тима на България.

"Поздравления за България. Направиха страхотен обрат. Те бяха в много трудна ситуация. Те са отбор, за който тепърва ще се говори. Аз съм от толкова много години във волейбола, но рядко се среща такова нещо. За нас обаче това бе неприятно изживяване", каза американският селекционер.

"Мисля, че догодина ще изглеждаме по различен начин. В отбора имаме опитни играчи, но ще интегрираме и по-младите. Тази година искахме да се представим силно на световното първенство, но смятам, че догодина ще изглеждаме още по-добре", завърши Кирали.