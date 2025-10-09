СЗО: 20% от възрастните по света са пристрастени към никотинови продукти

Нов глобален доклад на Световната здравна организация (СЗО) показва, че броят на потребителите на тютюн е намалял от 1.38 млрд. през 2000 г. до 1.2 млрд. през 2024 г. – спад от 27% за последните 15 години. Въпреки това един на всеки петима възрастни по света все още използва тютюневи изделия, което води до милиони предотвратими смъртни случаи всяка година.
"Милиони хора спират или изобщо не започват да употребяват тютюн благодарение на усилията за контрол на тютюна в много държави по света“, заяви генералният директор на СЗО, д-р Тедрос Аданом Гебрейесус. "В отговор на този напредък тютюневата индустрия отвръща с нови никотинови продукти, насочени агресивно към младите хора. Правителствата трябва да действат по-бързо и по-решително.“
Докладът отбелязва постоянен спад в употребата на тютюн и сред двата пола, но жените отбелязват по-бърз напредък. Те достигат глобалната цел за 30% намаление още през 2020 г. – пет години по-рано от предвиденото. Делът на жените, употребяващи тютюн, спада от 11% през 2010 г. до 6,6% през 2024 г.
Мъжете обаче изостават: над 80% от всички консуматори на тютюн по света са мъже, като близо 1 милиард все още пушат. Макар делът им да е спаднал от 41.4% през 2010 г. до 32.5% през 2024 г., темпът на промяна е твърде бавен и целта вероятно ще бъде постигната едва през 2031 г.
