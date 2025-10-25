Тагарев: Помощта за Украйна индиректно подпомага нашата сигурност

Според бившия министър на отбраната Тодор Тагарев в скоро време не може да се очаква мирно споразумение между Русия и Украйна, но "можем да се надяваме на споразумение за прекратяване на огъня".

"Когато има такова споразумение за прекратяване на огъня, да започнат едни сериозни преговори и да се търси по-трайно мирно споразумение. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години", каза Тагарев пред БНР.

"В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност, а в последните години и отбрана, а другата, която залага на НАТО за отбранителните усилия на Европа и отбраната на континента", добави той.

По думите му тези две тенденции продължават да съществуват:

"Това е видно и от документа на Европейската комисия, но ще започна с нещо друго и това е позиционирането на Украйна. Аз лично от няколко години говоря, че помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, тоест това не е само помощ или морален ангажимент, който ние се стремим да изпълняваме, а индиректно подпомага нашата собствена сигурност. Този документ на Комисията отива още по-нататък. Той казва - "Украйна е първата линия на отбрана на Европа".