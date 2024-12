Тайни разговори за газ: Срещата на Фицо с Путин

Руският президент Владимир Путин прие в неделя словашкия премиер Роберт Фицо - един от малкото европейски лидери, с които остана близък - в Кремъл. Посещението, което не беше обявено предварително, но беше потвърдено от Кремъл, се осъществи на фона на противопоставянето между Словакия и Украйна по отношение на енергийната сигурност. Какви точно са били темите на разговорите на 4 очи между двамата остана тайна и след срещата не последва официално изявление.

"В момента Путин разговаря със словашкия премиер Фицо в Кремъл", написа Павел Зарубин, руски телевизионен журналист с близки връзки с Кремъл, в своя канал в "Телеграм", който излъчи кратко видео, показващо двамата лидери.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан от Зарубин, заяви, че посещението е било планирано "преди няколко дни".

Путин и Фицо проведоха разговори на четири очи, а Песков не пожела да уточни темите обсъждани на тази среща. Говорителят на Кремъл обаче намекна, че въпросът за транзита на руски газ е на масата.

През лятото Украйна заяви, че няма да поднови петгодишния договор за транзит на руски природен газ за Европа, тъй като не иска така да се подпомага военната машина на Москва.

Словакия е зависима от транзита на руски природен газ през нейната съседка Украйна и увеличи усилията си за запазване на тези потоци и след настъпването на 2025 г., като същевременно критикува украинския президент Володимир Зеленски за отказа му да удължи договора, който изтича в края на годината.

Словашкият министър-председател заяви, че Путин е потвърдил готовността на Москва да продължи да доставя природен газ на Словакия. Фицо обаче допълни, че това "на практика невъзможно", тъй като споразумението за транзит на синьото гориво през Украйна изтича в края на годината.

Миналия месец Словакия подписа краткосрочен пилотен договор за закупуване на природен газ от Азербайджан, а по-рано тази година сключи сделка за внос на американски втечнен природен газ (ВПГ) по газопровод от Полша, припомня. Страната може да получава газ и по австрийската, унгарската и чешката мрежа, което позволява внос от Германия наред с други потенциални доставчици.

Посещението на словашкият премиер в Кремъл дойде след напрегнатата среща между Фицо и украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел в четвъртък. Там те обсъждаха на плановете на Киев да спре транзита на руски газ през територията си от началото на 2025 г.

Заплахата на Киев представлява сериозно предизвикателство за Словакия, която е една от трите държави от Европейския съюз, заедно с Унгария и Австрия, които са силно зависими от руския газ, транзитиран през Украйна.

По-рано тази седмица Фицо разкритикува плановете на Украйна да прекрати транзита на газ през своя територия, като попита защо тя има "правото да накърнява икономическите национални интереси" на държава членка на ЕС.

Той също така отхвърли твърденията на Киев, че Словакия печели около 500 млн. долара годишно от търговията с по-евтин руски газ, част от който след това се транзитира от Словакия и за съседна Чехия.

Фицо, който оцеля след опит за убийство тази година, е заел по-приятелска позиция спрямо Москва в сравнение с други ръководители на държави от ЕС.

Словашкият министър-председател се противопостави на приемането на западните санкции срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Позицията му е сходна с тази на премиера на съседна Унгария Виктор Орбан, който също посети Москва през юли тази година, предизвиквайки възмущението на колегите си от цяла Европа.

Посещението на 22 декември е първата лична среща между Путин и Фицо от 8 години насам.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини словашкия премиер Роберт Фицо, че иска "да помогне" на руския му колега Владимир Путин "да спечели пари, за да финансира войната и да отслаби Европа".

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public's reaction.



