Така се прави преди избори: Орбан обяви въвеждането на 14-а пенсия в Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че в страната ще се изплаща 14-а пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа "Фейсбук", Орбан обясни, че решението е последвало продължителен дебат по време на правителственото заседание в сряда, допълвайки, че правителството вече работи по въвеждането на 14-ата пенсия.

Правителството е решило също така да увеличи заплатите в социалната и културната сфера с 15%, да удвои средствата за приемните родители и да изготви план за действие за подобряване на условията за децата в държавните сиропиталища.

Допълнително Орбан съобщи, че правителството е решило да удължи тавана върху печалбата при основните хранителни продукти, като е добавило в списъка още 14 артикула.

Щедрата социална политика е характерна за унгарския лидер в предизборен период. На парламентарните избори през април следващата година Орбан ще се изправи срещу дясноцентристката партия "Тиса" на опозиционера Петер Мадяр, която води в повечето социологически проучвания. Опозиционерът разчита да привлече избиратели на Орбан, които са разочаровани от неговата политика, особено предвид факта, че икономиката отчита слаб ръст след инфлационен шок, отбелязва Ройтерс.

Освен на социалната политика в предизборната битка Орбан разчита и на антиевропейската си политика. Миналата седмица той обвини Европейския съюз, че иска да наложи "марионетно" правителство на Унгария и представи изборите догодина като избор между мир или война, в която унгарците да "умрат за Украйна".

Орбан ще бъде приет на 7 ноември в Белия дом от президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъди с него пътища за организиране на среща на върха между Вашингтон и Москва и да издейства изключение за страната си от американските петролни санкции срещу Русия.

Когато през януари тази година Тръмп се върна на власт, Орбан, който е дългогодишен негов съюзник, предвиди, че в отношенията на страната му със САЩ ще настъпи "златна ера". Това ще бъде първата двустранна среща на Орбан с Тръмп, откакто милиардерът републиканец се върна в Белия дом за втори мандат.

Човекът, когото Тръмп определя като „чудесен лидер“ и който отдавна буди възхищение сред различните кръгове в МАГА движението, изведнъж се оказа в необичайно положение – да е в противоречие с американския лидер по ключови въпроси, коментира Би Би Си.

Поредният гамбит на президента на САЩ в стремежа му да накара Русия да спре войната си в Украйна поставя под натиск Словакия, но и Унгария да се откажат от доставките на руски нефт.

Помолен да коментира наскоро дали Тръмп не е отишъл твърде далеч със санкциите срещу двете най-големи руски петролни компании, Орбан отговори с думите „от унгарска гледна точка, да“.

Орбан използва тежката зависимост на страната си от руския петрол и газ, за да прокарва дневния си ред по няколко начина.

Той я употребява като средство да напада Брюксел, да поддържа добри отношения с Москва и като предизборна платформа, чрез която се надява да си осигури преизбиране на вота за нов унгарски парламент през април. Орбан обеща на избирателите "евтина руска енергия", отбелязва Би Би Си.

Той ще встъпи в предизборната надпревара, представяйки се като кандидатът, който може да донесе стабилност в един все по-несигурен свят. Но според повечето социологически проучвания Орбан изостава, след като управлението му бе разтърсено от шеметния възход на лидера на опозиционната консервативна партия "Тиса" Петер Мадяр.