Такаичи и Си призоваха за конструктивни японско-китайски отношения на първата си среща

Японският премиер Санае Такаичи и китайският президент Си Цзинпин заявиха, че искат да установят конструктивни и стабилни връзки между двете страни по време на първата си среща днес, предаде Ройтерс.

"Япония и Китай споделят отговорност за мира и благоденствието в региона“, заяви Такаичи в началото на разговора в кулоарите на двудневната среща на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Южна Корея.

"Въпреки че има различни нерешени въпроси и предизвикателства между нашите страни, се надявам, че ще успеем да ги намалим и да засилим диалога и сътрудничеството“, добави тя.

Си каза, че е готов да поддържа връзка с Такаичи, за да могат съвместно да развиват отношенията между Китай и Япония по правилния начин, съобщиха китайски държавни медии.

Такаичи миналата седмица стана първата жена премиер на Япония. Тя е твърдолинейна консерваторка и това предизвика опасения, че отношенията на Токио с Пекин може да се влошат, посочва Ройтерс.

Тя ускори най-голямото укрепване на японската отбрана от Втората световна война, за да възпрепятства Китай да използва сила в преследването на териториалните си амбиции в Източна Азия.

Преди да стане премиер, Такаичи бе редовна посетителка в свързаното с войната светилище Ясукуни в Токио, което Китай смята за символ на японския милитаризъм от миналото.

Тя също така е казвала, че Япония би могла да влезе в "нещо като съюз за сигурност“ с Тайван – демократично управлявания остров, който Китай смята за част от своята територия, и че каквито и да било непредвидени обстоятелства там биха представлявали извънредна ситуация за Япония и САЩ.

Китай, който смята дългогодишния съюз между САЩ и Япония за вреден за неговите интереси в региона, призова Такаичи да работи за подобряване на отношенията между Пекин и Токио.