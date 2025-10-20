Такситата в София може да поскъпнат от Нова година

С близо 19% може да се увеличат тарифите на такситата в София от Нова година. Столичният общински съвет вече обсъжда предложение за ръст на минималните и максимални цени на този вид превози. По закон границите, в които могат да се определят тарифите на такситата, се определя от общинския съвет.
Обсъжданото предложение е минималната дневна тарифа да се увеличи от 1.21 лева на 1.43 лева на километър, а максималната от 2.05 лева на 2.43 лева на километър. Нощната тарифа пък се предлага да поскъпне от 1.39 лева на километър на 1.65 лева на километър. Максималната цена през нощта може да се увеличи от 2.51 лева на километър на 2.98 лева.
От бранша искаха доста по-драстично увеличение на цените - с над 40 на сто.
В понеделник обаче по време на комисията по транспорт беше обсъдено увеличение по методика, разработена от общинската администрация. Най-голяма тежест в нея има инфлацията - 75%, следвана от минималната заплата - 15%, и цените на горивата - 10%. Според тази методика услугите на таксиметровите компании могат да поскъпнат с 15.2 на сто от 1 януари 2026 г. Към този ръст е прибавена и прогнозата на МВФ за инфлацията от следващата година, която е 3.4%. Така общото увеличениеби било с 18.6 на сто.
В четвъртък предстои извънредно заседание на комисията по транспорт, на което докладът с новите тарифи да бъде гласуван, за да може след това още същия ден да бъде обсъден и гласуван и на сесията на СОС.
За да може новите цени да влязат в сила от догодина, трябва да бъдат актуализирани до 31 октомври.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да им разрешат колкото си искат да я вдигат! Но да допуснат гиганта в превозите!