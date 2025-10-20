Такситата в София може да поскъпнат от Нова година

С близо 19% може да се увеличат тарифите на такситата в София от Нова година. Столичният общински съвет вече обсъжда предложение за ръст на минималните и максимални цени на този вид превози. По закон границите, в които могат да се определят тарифите на такситата, се определя от общинския съвет.

Обсъжданото предложение е минималната дневна тарифа да се увеличи от 1.21 лева на 1.43 лева на километър, а максималната от 2.05 лева на 2.43 лева на километър. Нощната тарифа пък се предлага да поскъпне от 1.39 лева на километър на 1.65 лева на километър. Максималната цена през нощта може да се увеличи от 2.51 лева на километър на 2.98 лева.

От бранша искаха доста по-драстично увеличение на цените - с над 40 на сто.

В понеделник обаче по време на комисията по транспорт беше обсъдено увеличение по методика, разработена от общинската администрация. Най-голяма тежест в нея има инфлацията - 75%, следвана от минималната заплата - 15%, и цените на горивата - 10%. Според тази методика услугите на таксиметровите компании могат да поскъпнат с 15.2 на сто от 1 януари 2026 г. Към този ръст е прибавена и прогнозата на МВФ за инфлацията от следващата година, която е 3.4%. Така общото увеличениеби било с 18.6 на сто.

В четвъртък предстои извънредно заседание на комисията по транспорт, на което докладът с новите тарифи да бъде гласуван, за да може след това още същия ден да бъде обсъден и гласуван и на сесията на СОС.

За да може новите цени да влязат в сила от догодина, трябва да бъдат актуализирани до 31 октомври.