Такситата в София поскъпват с близо 19% от догодина

Тарифите на такситата в София ще поскъпнат с 18.6% от 1 януари 2026 г. В четвъртък Столичният общински съвет одобри повишение на минималните и максималните цени за тази услуга. Това автоматично ще водеве до поскъпване на цените, тъй като почти всички компании в момента возят на минимална или много близка до минималната тарифа.

Предложението за повишение на тарифите мина с 32 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се".

Така минималната дневна тарифа се увеличава от 1.21 лева на 1.43 лева на километър, а максималната от 2.05 лева на 2.43 лева на километър. Нощната тарифа поскъпва от 1.39 лева на километър на 1.65 лева на километър. Максималната цена през нощта става 2.98 лева на километър при 2.51 лева в момента.

Против предложението бяха основно съветниците от "Спаси София". Според тях таксиметровите компании и в момента могат да увеличат тарифите си, тъй като така или иначе работят на минималните цени. Според тях това поражда съмнения за картел на пазара.

От бранша искаха доста по-драстично увеличение на цените - с над 40 на сто. Местната власт обаче предложи индексацията на тарифите да стане по формула, която включва инфлацията, ръста на минималната заплата и цените на горивата.