Търговските вериги: "Справедливата цена" на правителството създава предпоставки за картели и произвол

Риск от картелиране на пазара на храни и административен произвол крие методиката на правителството на Румен Радев за т.нар. “справедлива цена”. Такива остри критики отправи в петък Сдружението за модерна търговия, което обединява водещите търговски вериги на пазара. Оттам са пресметнали, че оценката на въздействието към проекта отчита административна тежест за бизнеса от около 1.34 млн. евро.

Предприемачите посочват, че тази инициатива на правителството нарушава правото на ЕС и основния принцип за движение на стоки, услуги и капитали и освен това, според тях, държавата може да я въведе само след одобрение на ЕК. По принцип "справедливата стойност" не е задължителна, но властта се кани да я използва като препоръчителна стойност, която да служи за ориентир на потребителите, а не да задължава търговците да продават под или на тази цена. Наред с това обаче се посочва, че при сериозни разминавания контролните органи ще правят проверки на съответните търговци. Именно това засилва страховете от административен произвол.

Посочените цени водят до картели

"Справедливата стойност в единен държавен портал премахва стратегическата автономия на търговците на пазара. Това създава перфектни условия за мълчаливо съгласуване на цените, превръщайки държавния референт във фокусна точка за ценообразуване. Това е в пряко нарушение на …Хоризонталните насоки на ЕК (от 2023 г.), както и на разпоредби от Закона за защита на потребителите. В този смисъл е и Решение № 23/10.01.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по повод законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, с който се целеше определяне на максимални надценки на определени хранителни стоки. В цитираното решение КЗК прави заключение, че предложеният законопроект би довел до неблагоприятни последици за конкуренцията и съответно за пазара, вместо да реализира целта си да понижи цените на стоките", пише в становището на Сдружението за модерна търговия.

От сдружението допълват, че определянето на “справедлива стойност” и въвеждането на диапазон на отклонение от плюс или минус 10 процента създават риск референтната стойност да се възприема като фактически ценови ориентир от административните органи и потребителите.

Сред основните критики е посочена и формулата за изчисляване на стойността. Според СМТ в проекта има математическо смесване на показатели за марж и надценка, и че в примерите се осредняват стойности с и без ДДС, което допълнително изкривява резултата.

Проектът да бъде оттеглен или да се преработи

Търговските вериги оспорват и използването на единни проценти за оперативни разходи и печалба, заимствани от данни за други европейски пазари.

Оттам предлагат, ако проектът не бъде оттеглен, той да бъде преработен, като бъдат променени формулата за изчисление, правилата за определяне на европейските цени и коригиращият фактор, както и критериите за избор на референтните държави.

От организацията настояват също "справедливата стойност" изрично да бъде определена единствено като индикативен показател, чието превишаване да не представлява самостоятелно административно нарушение.