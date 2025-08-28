Търсят се начини за компенсиране на плевенчани заради водния режим

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде питана имал ли правна възможност да се намалят цените на водата за плевенчани като обезщетене заради режима, на който са подложени. Това каза пред журналисти Лозко Лозев, председател на управителния съвет на държавния "ВиК холдинг", който е собственик на водоснабдителнот одружество в Плевен. Той участваше в изслушване на заседание на общинския съвет в Плевен за проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.

Може и да не съм прав, но в редки случаи има вариант, в които КЕВР да намали тарифата, тъй като трябва да се отчитат количествата по водомер, т.е. за да се плаща по-малко, трябва по-скоро да се намали тарифата за този период, а това минава през решение на комисията, каза Лозев, цитиран от БТА.

Той допълни, че трябва експертното мнение на КЕВР дали има такива варианти от гледна точка на правната уредба, на техните правила и процедури.

Моето лично мнение е, че водата, която се ползва от гражданите трябва да бъде заплатена, тъй като за нея се плащат разходи – за доставката ѝ, за ток, каза още Лозев.

Той допълни, че е възможно замътняване на водата при чести спирания и пускания. По този повод призова гражданите да подават сигнали към ВиК, за да може да се вземат спешно мерки. Стремим се да доставяме шест часа в денонощието вода с питейни качества, заяви още представителят на водния холдинг.

Потребителите в Плевен масово се оплакват, че по тръбите преминава въздушна струя под налягане, която върти водомерите и те отчитат потребление, каквото реално няма.

Цената на услугите на водоснабдителните дружества се определя веднъж годишно от КЕВР на базата на одобрен от комисията бизнес план. Регулаторът може да намалява цените, в случай, че съответният оператор не е постигнал изискваните от него критерии за качеството на услугата или не е направил инвестициите, които са му признати в тарифите.

От думите на Лозев не става ясно за какъв точно период от време може да се намали цената на водата в града и какво би могло да е предложението за компенсиране на жителите му.