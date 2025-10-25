Тази нощ минаваме към зимно часово време

Тази нощ преминаваме към зимно часово време. Това ще стане в 04:00 часа, когато часовниците се връщат с един час назад.

От 30 март до днес страната беше на лятно часово време.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с постановление на Министерския съвет от 1997 г., припомня БТА.

Оттогава всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад.

В последната неделя на март пък се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.