Тази нощ минаваме към зимно часово време

Тази нощ преминаваме към зимно часово време. Това ще стане в 04:00 часа, когато часовниците се връщат с един час назад.
От 30 март до днес страната беше на лятно часово време.
Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с постановление на Министерския съвет от 1997 г., припомня БТА.
Оттогава всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад.
В последната неделя на март пък се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.
Най-после към истинското астрономическо време. Постоянните и служебни тъпаци от МС така и не спряха действието на Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 !