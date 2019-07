Тази вечер в Южния парк започва деветият джаз фест A to JazZ

Онези, които все още не са поели по ваканции, имат възможност да прекарат приятно предстоящия уикенд в София, като посетят фестивала "A to Jaz". Станалото вече традиционно лятно събитие отново ще се проведе на зелените поляни в Южен парк 2.

Започва на 5 юли, петък, и продължава на 6 и 7 юли.

Хедлайнери на деветото поредно издание на A to JazZ са новаторите Jacob Collier, Christian Scott aTunde Adjuah и Ghost-Note, а фестивалът тази година е посветен на младото поколение в музиката, новото звучене и авангардните смесици от стилове, съобщиха организаторите.

Номинираният за Grammy виртуозен тромпетист, композитор и продуцент Christian Scott aTunde Adjuah, определян като феномен в съвременната музика и наречен от Jazz Times "Богът на новия стил в джаза", ще демонстрира умението си да преминава границите на музикалните форми и културните традиции със своя изключителен и неподражаем творчески подход. Едва 36-годишният музикант от емблематичния Ню Орлиънс умело руши звуковите и социални норми в най-новия си албум Ancestral Recall, който ще представи специално пред българската публика.

Jacob Collier е другата млада звезда от небосклона на A to JazZ 2019. Певецът, мултиинструменталист и продуцент е само на 24 години. След като се превърна в тотална интернет сензация със серия от свои музикални видеа, той грабна вниманието и покровителството на самия Quincy Jones. С албума In My Room от 2016 година Jacob печели две награди Grammy, както и награда Jazz FM, а сред звездите, с които работи, се нареждат Herbie Hancock и Hans Zimmer. Българската публика ще има уникалната възможност да чуе и види на живо Jacob за първи път със своя новосформиран квартет, с който ще представи новия си албум Djesse, a концертът е част от световното му турне.

Истинска звукова експлозия очаква и феновете на фънка с третия хедлайнер на фестивала – формацията Ghost-Note. Зад набиращата скорост банда стоят музиканти от съставите на Snarky Puppy, Prince, Snoop Dogg, Erykah Badu, Markus Miller, Kendrick Lamar, Toto и други готви буреносно музикално пътуване в духа на James Brown или Sly & The Family Stone. Начело с известните перкусионисти Robert "Sput" Searight и Nate Werth те ще завладеят сцената на A to JazZ с дивата си и богата продукция с привкус на афробийт, хип-хоп, психиделия и дори световен фолклор.

На сцената на A to JazZ ще се качи селектираният от Glastonbury квартет Ritmos Negros (Перу, Испания, България), уникалният джаз проект на Теодосий Спасов VЯRA, съвременен джаз с фолклорни елементи и електронен звук от българо-холандското Bodurov Trio, както и световнопризнатата формация Koka Mass Jazz. Вълнуващо преживяване ще бъде и представянето нa най-новите джаз албуми на сцената на A to JazZ. Басистът Димитър Карамфилов ще представи дебюта си “Екология”, изключителната Прея ще се изяви с дългоочаквания си първи авторски албум, а българо-френския квартет MEY feat. JCat ще изпълни последния си запис Love & Receive.