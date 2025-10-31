Течове и напукани стени. Сградата на Народното събрание трябва да се ремонтира

Сградата на Народното събрание на едноименния площад в София е в лошо състояние и има нужда от ремонт. Предписание за вземане на мерки е издадено от кмета на район "Средец" Трайчо Трайков миналата седмица.

За това съобщи той в профила си във Фейсбук. Предписането е изпратено до вече бившия председател на парламента Наталия Киселова.

Депутатите се преместиха в бившия Партиен дом през 2023 г. От тогава историческата сграда на Народното събрание не се ползва активно. При преместването беше обявено, че зданието има нужда от сериозен ремонт, но такъв към момента не е започнал.

"Традиционната сграда на парламента се нуждае от сериозен ремонт. Има доста дефекти в инженерната структура, проблеми има с отоплителната инсталация и канализацията. Това са невидими проблеми, но те могат да бъдат предпоставки да не се работи нормално още през зимния период. Там има изтичане на фреон, има големи загуби на вода. Трябва да се направи обследване и сериозна реконструкция, защото сградата не е ремонтирана десетилетия, а е културна ценност от национално значение и трябва да бъде запазена. Най-належащото е ремонта на покрива, защото има сериозни течове", обясни през 2023 г. Тогавашният председател на Народното събрание Росен Желязков.

Очевидно проблемите не само не са решени, но са се задълбочили. А малкото видими ефекти от преместването е ограничаването на достъпа на журналисти до народните представители и възможността някои избрани депутати като лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влизат директно с колите си в сградата на парламента.

"Констатирали сме подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.", коментира Трайчо Трайков.

Проверка в регистъра на обществените поръчки показва, че единствената процедура, свързана с евентуалния ремонт на историческата сграда на Народното събрание, е от 2024 г. Тя е за прединвестиционни проучвания, които да се използват за инвестиционен проект за ремонт на сградата. Според информацията в регистъра проучванията вече би трябвало да са направени.

Трайчо Трайков изрази надежда "новият председател на НС г-жа Назарян (да е жива и здрава, желая и успех!) да вземе въпроса присърце". "Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район "Средец", която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса)", казва Трайков.

"Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда. А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят", допълва районният кмет.