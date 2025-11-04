Тегленето на ипотечен кредит обикновено отнема 30 до 45 дни

*Тази публикация е разработена за рубриката "Пари" на Mediapool по проект с известния портал за лични финанси MoitePari.bg. Порталът поддържа сравнения на над 1000 финансови продукта, част от които са всички банкови оферти за ипотечни кредити и за потребителски кредити. Основател на MoitePari.bg и на водещата компания за кредитно консултиране Creditland е финансистът Деян Василев.

Щом сте стигнали до момента, в който ви трябва ипотечен кредит, най-вероятно вече сте избрали жилището или активно търсите такова. Намирането на жилище, особено в настоящата ситуация на по-ограничено предлагане, може да се окаже "приключение". В същото време това е само началото.

Процесът е вълнуващ, но и доста сложен – събиране на документи, срокове, одобрения, срещи с банката и нотариуса. Често хората се питат: "Колко време ще отнеме всичко? Какви документи ще ми поискат? Как да ускорим процеса?".

Предварително одобрение за кредит

За този етап се подгответе банката да провери вашите доходи и каква е кредитната ви история. Няма много смисъл да търсите имот, ако не знаете дали банката би ви отпуснала кредит. Ето защо наричаме този етап "първи стъпки", защото той често се случва преди да бъде избран самият имот.

Документите, които ще трябва да осигурите са например искане и декларации по образец на банката, документи за доходите Ви и др.

Колко време отнема този етап?

Тук е редно да се направи важно уточнение - не всички банки имат и предлагат предварително одобрение за ипотечен кредит. Когато обаче има такава възможност, етапът трае около 3 до 5 работни дни, в зависимост от натоварването в банката. Някои банки имат и автоматично одобрение, което е от 1 до 2 дни, но то е на база заложени скоринг параметри. В тези случаи решението може да бъде променено и дори отказано при окончателното разглеждане на кредита.

Ето един пример от практиката ми. Кредитоскателят беше държавен служител, но с договор по заместване. Предварителното одобрение мина автоматично, но временният договор ме накара да се съмнявам в окончателното одобрение. След обсъждане с банката се разбра, че това определено ще е проблем. Все пак кредитът беше финализиран, но в друга банка.

Така че, предварително одобрение не винаги гарантира окончателно такова.

Когато получите предварително одобрение, то обичайно е валидно 2 - 3 месеца, но може да бъде удължавано.

Търсене на имот

След като вече имате предварителното уверение на банката, че може да разчитате на кредит от нея, започва същинската част – изборът на имот. Тук, колкото и да опитваме да кажем колко време ще отнеме това, все ще гадаем. Откриването на подходящия имот понякога може да се случи за броени дни, а понякога, особено при ограничено предлагане – месеци. С други думи, това е най-персонализираният етап, защото зависи както от пазара и бюджета, така и от активността на купувача.

Нека не забравяме, че дори и на този етап банката ще поиска някои документи. Ще припомним тези свързани с цената, местоположението и собствеността на имота. Важно е имотът да няма правни тежести или съмнителен статут. Доказването на всичко това е свързано с набавянето на съответната документация, което може да добави още към времето на този етап.

Стандартно документите, които са ни нужни и съответно трябва да ги предоставим в банката са :

Предварителен договор, за да може да се "структурира" сделката;

Нотариален акт, скица/схема на имота, за да може да се направи оценка, която е от изключително значение за определяне на размера на кредита;

Удостоверение за 10-годишни тежести на имота, данъчна оценка и други документи в зависимост от "статута” на закупувания имот.

За да набави документите, на продавача са му необходими от 14 до 35 работни дни. При налични документи може да се стартира оценка, която е първата стъпка в банката.

Внасяне на документите за ипотечен кредит

След като е избран имотът и е подписан предварителен договор за покупко-продажба, започва същинската работа с банката. Това е най-натовареният етап, тъй като включва документи и от страна на купувача, и от страна на продавача.

Документи от купувача:

Искане за кредит и съпътстващите декларации (бланки от банката);

Лична карта;

Предварителен договор за покупко-продажба и документ за платено капаро.

Документи за имота (осигуряват се основно от продавача):

Нотариален акт;

Скица/кадастрална схема;

Удостоверение за данъчна оценка (общината);

Удостоверение за тежести – поне 10 години назад (Агенция по вписванията).

Документи за продавача (физическо лице):

Удостоверение за семейно положение (ЕСГРАОН);

Удостоверение за липса на данъчни задължения (НАП).

Оценка на имота:

Извършва се от лицензиран оценител, като банката често предоставя списък с одобрени оценители. За това се изисква:

Акт за собственост; Скица -схема

Физически достъп до имота за оглед.

Тази процедура обичайно отнема от 5 до 7 дни.

Ако всичко дотук е преминало гладко, следва определен престой на документите в банката. Тя ще извърши съответните проверки, ще разгледа оценката на имота и т.н.

Този подетап, ако можем така да го наречем, също отнема време. Особено врмеемко е, ако е необходимо валидиране от оценител на банката на оценката, извършена от независимия лицензиран оценител. То зависи от скоростта на работа на банковите служители. Отнема около 3 до 5 дни.

Следва правно становище, което може да отнеме 5 до 7 работни дни. Това е процесът, в който банката (юристът на банката или нотариус) разглежда документите по самата сделка и дава своето становище. Становището е свързано с това необходими ли са допълнителни документи, или не. Ако всичко е наред и няма правна пречка, продължаваме със следващия етап. В този етап се проверява (обследва) имотът, продавачът и купувачът, за да се стигне до т. нар. "окончателно одобрение на кредита".

От 3 до 5 дни отнема процесът до окончателно одобрение на кредита. Още 2 до 3 дни ще са необходими за изготвяне на договор.

Обобщавайки всички подетапи дотук, стигаме до период от 20 до 40 дни, за да приключи целият процес по внасяне на документите за ипотечен кредит.

Приключване на сделката

Финалният етап е свързан с пълния кредитен анализ, подписване на договор и изповядване на сделката при нотариус. И тук ще се наложи набавянето на документи. А ето и подробен списък с документите за ипотечен кредит, необходими на всеки етап от сделката.

В обобщение на всички срокове дотук и на база моя опит мога да кажа, че един ипотечен кредит обикновено се "случва" за 30 до 45 дни. Успявала съм и за 20 дни, но това е изключение.

И на финала, една препоръка към всички хора, търсещи имот:

Задължително е да имате "човек в сделката", който да бъде на ваша страна - кредитният консултант. Ето защо:

При мен дойде семейство, което си бе харесало селска къща, подписало предварителен договор, като излишно е споделило, че ще търси финансиране от банка за остатъка от продажната цена. Продавачът съответно твърдеше, че има всички нужни документи за осъществяване на сделката и няма никакви правни пречки сделката да се осъществи. Предварителното одобрение за кредит беше факт. Впоследствие, като техен кредитен консултант, поисках да ми предоставят всички нужни документи по имота и се оказа, че има липсващи документи, неузаконени постройки и други интересни неточности. Обърнахме се към нотариус за съвет и, както предположих, документите изобщо не бяха достатъчни, за да може семейството да придобие имота с банков кредит. Освен липсващи строителни документи, се оказа, че едната част от постройката е със сменен статут, т.е. не се води жилищна площ. В момента продавачът и нотариусът изготвят нужната документация, за да може клиентите ми да закупят така желаната селска къща с финансиране от банка.