Техеран удари голяма болница. Израел: Хаменей не може да съществува повече

Ирански удар порази най-голямата болница в Южен Израел, при който бяха ранени десетки цивилни. Ирански ракети поразиха и цивилни цели в Тел Авив, докато Израел продължава да унищожава обекти, свързани с иранската ядрена програма.

В четвъртък израелската армия съобщи за ирански удар в района на единствената действаща атомна централа в Бушехр, но по-късно представител на Тел Авив не потвърди информацията.

Ирански дипломат заяви, че иранската атомна електроцентрала в Бушехр не е била поразена и че Израел води "психологическа война", като говори по въпросa.

Централата, разположена в близост до страни от Персийския залив и поддържана от руски специалисти, се счита за особено чувствителна цел, която може да доведе до допълнително ескалиране на конфликта.

Според Москва засега няма опасност за руските служители в нея.

Али Хаменей вече не може да бъде допуснат да съществува"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че Иран ще "плати висока цена" за удара срещу медицинския център "Сорока", който разполага с 1000 легла и предоставя здравни услуги за приблизително един милион жители в южната част на Израел.

Министърът на отбраната Израел Кац от своя страна заяви, че "върховният лидер на Иран Али Хаменей вече не може да бъде допуснат да съществува".

"Диктатор като Хаменей, който оглавява държава като Иран, който си е поставил за цел да унищожи държавата Израел, той не може повече да продължи да съществува. Хаменей е съвременният Хитлер", добави той.

На този фон говорител на израелската армия съобщи, че Израел е поразил ядрени съоръжения в Бушехр, Исфахан и Натанз и продължава да взима под прицел и други обекти, предаде Ройтерс.

Вече седмица продължава размяната на удари между Иран и Израел, докато американският президент Доналд Тръмп обмисля следващите ходове на САЩ.

Тръмп е одобрил планове за удари срещу Иран, но изчаква

Тръмп е одобрил плановете за атака срещу Иран, но все още не е взел окончателно решение дали да бъдат нанесени удари по Ислямската република, съобщиха Би Би Си и Си Би Ес.

Американският президент ще се въздържи от започване на удари, в случай че Иран се съгласи да се откаже от ядрената си програма, съобщи висш източник от разузнаването пред Си Би ЕС.

Тръмп обмисля американски удар по Фордо, подземно съоръжение за обогатяване на уран в Иран.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли в сряда искането на Тръмп за безусловна капитулация, а Тръмп каза за евентуални удари: "Може да го направя, може и да не го направя".

Представители на САЩ заявиха тази седмица, че президентът Доналд Тръмп е наложил вето на израелски план за убийството на Хаменей. По-късно Тръмп заяви, че "поне засега" няма планове за убийството на аятолаха.

Иран отказва да седна на масата на преговорите със САЩ и да прекрати напълно ядрената си програма, но се очаква Техеран да започне разговори с представители на Великобритания, Германия и Франция.

Израел продължава да ликвидира иранската ядрена програма

Израел съобщи в четвъртък, че е поразил ядрени обекти в Иран, включително и централата в Бушехр, предаде Ройтерс.

Откакто миналата седмица започна да нанася удари по цели в Иран, Израел каза, че е поразил редица ирански ядрени обекти. Ударът срещу централата в Бушехр, намираща се близо до съседни на Иран държави и в която работят специалисти от Русия, вероятно ще бъде сметнат от мнозина за голяма стъпка напред, отбелязва агенцията.

Говорител на израелската армия каза по-рано днес, че въоръжените сили са поразили ядрени обекти в Бушехр, Исфахан и Натанз и ще продължат да взимат на прицел други съоръжения.

Централата в Бушехр е единствената функционираща атомна електроцентрала в Иран. Тя използва руско гориво, което след като е отработено, се прибира от Русия, като това се прави с цел ядрено неразпространение.

В същото време представител на израелската армия заяви, че говорителят на армията е допуснал грешка, като е казал по-рано, че Израел е поразил централата в Бушехр. Той потвърди само, че Израел е ударил ядрени обекти в Натанз, Исфахан и Арак.

След допълнителни въпроси за Бушехр представителят нито потвърди, нито отхвърли информацията, че Израел е поразил локация, на която Иран има реактор.

По-рано руското посолство в Иран публикува изявление, в което казва, че централата в Бушехр функционира нормално и че не вижда заплахи за сигурността.

Премиерът на Катар предупреди през март, че евентуална атака срещу иранските ядрени съоръжения би "замърсила изцяло" водите в Залива и би застрашила живота на хората в Катар, ОАЕ и Кувейт. Шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани предупреди, че нападението срещу ядрени съоръжения на Иран ще остави Залива "без вода, без риба, без живот".

Катар, ОАЕ и Кувейт се намират от другата страна на Залива спрямо Иран и имат минимални водни запаси. В тези страни живеят повече от 18 милиона души, чийто единствен източник на питейна вода е дестилираната вода от Залива.

Техеран обмисля удари по американски бази

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че Техеран подготвя ракети и оборудване, за да удари американски бази, ако Съединените щати се включат в атаките.

Иран съобщи за нова вълна от ракети, изстреляни срещу Израел. Експлозии са се чули в Ерусалим и Тел Авив.

Израел пък удари иранския реактор с тежка вода в Арак, като това бе поредната атака срещу широкомащабната иранска ядрена програма на седмия ден от конфликта, който започна с изненадваща израелска въздушна атака срещу военни обекти, високопоставени офицери и ядрени физици.

Иранците масово напускат Техеран и други ключови ирански точки, свързани с ядрената програма. Те са почти изцяло откъснати от световните комуникации, след като загубиха достъп до интернет.

Израелска болници е поразена от ирански ракети

Иранска ракета порази основната болница в Южен Израел тази сутрин и причини значителни щети, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на представители на медицинското учреждение.

Израелски медии излъчиха кадри, на които се виждат изпочупени прозорци и гъст, черен дим.

Други ирански удари поразиха висока жилищна сграда в Тел Авив и други места в централната част на Израел. Според израелската служба за бърза помощ "Маген Давид Адом" най-малко 40 души са били ранени.

Иранската ракета порази медицинския център "Сорока", който разполага с 1000 легла и предоставя здравни услуги за приблизително един милион жители в южната част на Израел.

В изявление на болницата се казва, че няколко зони в медицинския център са понесли щети и че в спешното отделение се лекуват няколко леко ранени.

Болницата е прекратила приема на нови пациенти с изключение на случаи с опасност за живота. Все още не е ясно какъв е броят на ранените при удара.

Редица болници в Израел задействаха планове за извънредни ситуации през последната седмица и преустроиха подземни паркинги в болнични стаи, за да преместят под земята пациентите, които са на апаратно дишане или са трудни за транспортиране.

Началникът на Генщаба на иранските въоръжени сили Абдолрахим Мусави заяви, че "ще продължим атаките срещу всяка цел, принадлежаща на ционисткия агресор".

Продължават атаките срещу обекти, свързани с иранската ядрена програма

Израел атакува район близо до иранското съоръжение за тежка вода Хондаб.

Обектът е бил евакуиран преди нападението и няма радиационен риск. Изследователският реактор е бил частично построен и преди това е бил известен като Арак. Техеран е информирал ядрения регулатор на ООН, че планира да задейства съоръжението през следващата година.

Снощи Израел нанесе нова серия от удари по пускови установки и складове за ракети "земя-земя" в Западен Иран.

Техеран заплаши да "преподаде урок на агресорите“

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че, ако САЩ искат да се намесят директно в подкрепа на Израел, Техеран ще трябва да използва инструментите, с които разполага, за да се защити и да "преподаде урок на агресорите“.

"Нашият съвет към Вашингтон е поне да се не намесва, ако не иска да спре агресията на Израел“, каза Гарибабади.

По думите му Иран никога не е търсил конфликт и никога не се е стремил да разширява който и да било конфликт.

"Нашите военни ръководители разполагат с всички необходими варианти за действие", добави Гарибабади.

Иран няма достъп до интернет

Иранците като цяло са откъснати от световните комуникации, след като загубиха достъп до интернет, каза базираната в Лондон организация "НетБлокс" (NetBlocks), която наблюдава киберсигурността, предаде ДПА.

"Данните показват, че Иран е офлайн вече повече от 12 часа, след като властите наложиха общонационално ограничение на достъпа до интернет, като се позоваха на обвинения, че Израел злоупотребява с мрежата за военни цели", се казва в публикация в "Екс" на неправителствената организация.

Мярката продължава да пречи на достъпа до информация на жителите в критичен момент, добавя тя.

"НетБлокс" снощи каза, че данните от мрежата в реално време показват, че Иран в момента е в състояние на почти пълно прекъсване на интернет връзката в цялата страна. Прекъсването последва поредица от частични прекъсвания и идва на фона на ескалиращото напрежение с Израел и продължаващата от дни размяна на ракетни удари.

Базираната в Техеран новинарска агенция "Мехр" снощи цитира изявление на иранското министерство на комуникациите, в което се казва, че ограниченията са последвали "злоупотреби с националните комуникационни мрежи от страна на враждебния агресор за военни цели и за застрашаване на живота и собствеността на невинни хора“.