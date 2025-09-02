"Технология на рояка": Украйна ползва дронове с AI, които сами координират удари по руски цели

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са направили нов пробив във войната с дронове, като редовно провеждат атаки с помощта на изкуствен интелект (AI). Такива операции позволяват на дроновете да нанасят по-ефективни удари и да използват по-малко хора. Последното е особено важно за Украйна, предвид недостига на войници. Досега в нападенията участват по няколко дрона, но се очаква в близко бъдеще групи от десетки устройства да могат да извършват удари.

Дроновете с изкуствен интелект използват така наречената „технология на рояка“, която позволява много устройства да се използват едновременно за потискане на защитата на целта. Благодарение на AI дроновете могат да комуникират помежду си и да координират действията си след изстрелване. Например, решавайки кой ще удари пръв или коригирайки атаката, ако батерията на един от тях се изтощи, обяснява Сергей Куприенко, генерален директор на Swarmer, компанията, която разработва софтуер за такива устройства, пред The Wall Street Journal (WSJ): „Вие идентифицирате целта, а дроновете правят останалото. Те работят заедно, адаптират се.“

Скоро ще стане една година, откакто Украйна провежда нападения по тази технология, казват висш украински офицер и член на екипа на Swarmer пред WSJ. Технологията е била използвана за първи път преди около година за поставяне на мини, но сега, по думите на офицера, се използва за унищожаване на руски войници, оборудване и инфраструктура.

Това е първият известен случай на редовно използване на „технологията на рояка“ в бойни действия, казват военни анализатори. Украинският офицер казва, че неговото звено с дронове я е използвало повече от сто пъти, а други звена също имат дронове, оборудвани със софтуера на Swarmer. Обикновено той изпраща по три дрона на мисия, но някои използват и по осем.

Софтуерът е тестван на 25 дрона едновременно, казва Куприенко.

В типична мисия, казва офицерът, разузнавателен дрон и два други дрона, носещи малки бомби, биха ударили руски окоп. Човешки оператор би картографирал район, за да търси вражеска позиция и след като тя бъде локализирана, би дал команда за атака. Разузнавателният дрон би начертал маршрут за дроновете, носещи бомби, а след това самите дронове биха решили кои дронове ще изстрелят зарядите си над целта и кога.

Подобни мисии биха изисквали трима души: плановик, оператор на дрон и навигатор. Без „технологията на рояците“, казва офицерът, биха били необходими девет души. Тя спестява време и освобождава хора за други неща.

Въпреки че украинските въоръжени сили вече използват технологията, подобни операции все още не са това, което експертите определят като пълноценен рояк, който би могъл да промени бойното поле – стотици дронове, движещи се заедно, реагиращи автономно на случващото се, казва Боб Толуст от Кралския обединен институт за отранителни изследвания (RUSI). Въпреки това смята, че дори това относително ниско ниво на автономно взаимодействие е впечатляващо постижение.

Swarmer, която е набрала финансиране от американски инвеститори, твърди, че се готви да тества рояк от повече от 100 дрона. Няколко други компании в Украйна също работят по тази технология.

Съединените щати, Китай, Франция, Русия и Южна Корея са сред страните, които разработват „технология за рояци“, отбелязва WSJ. Но анализатори, с които вестникът е разговарял, не са чували за редовното ѝ използване в бойни действия – операциите на украинските въоръжени сили са първият такъв случай.

През 2021 г. представители на израелските въоръжени сили заявиха пред местните медии, че са използвали рояк от малки дронове, за да откриват, идентифицират и елиминират бойци в ивицата Газа. Но оттогава не се е чуло нищо за подобни операции. През 2016 г. Съединените щати съобщиха, че са изстреляли повече от 100 устройства от три изтребителя. „Микродронове демонстрираха успешно поведение на рояка, като колективно вземане на решения, адаптивен полет във формация и самовъзстановяване“, заяви тогава Министерството на отбраната.