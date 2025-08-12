Тейлър Суифт обяви предстоящ 12 студиен албум

Певицата Тейлър Суифт обяви своя 12-и студиен албум, озаглавен The Life of a Showgirl, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Изпълнителката съобщи новината на уебсайта си. Дата на излизане на продукцията не е обявена, но в информацията се посочва, че виниловите издания на продукцията ще бъдат изпратени до закупилите ги предварително преди 13 октомври.

Феновете отдавна предполагаха, че 12-ият албум на Суифт ще излезе скоро, отбелязва Асошиейтед прес.

В понеделник Taylor Nation - официален представител на маркетинговия екип на суперзвездата - публикува в ТикТок слайдшоу с 12 изображения с надпис "Помислете за момента, в който тя каза: "Ще се видим в следващата ера...". На всички изображения Суифт е облечена в оранжево.

Специално винилово издание и касета в ограничен тираж на албума ще бъдат пуснати за предварителна поръчка.

Наблюдателните фенове на Суифт забелязаха, че малко преди съобщението за новия албум популярният подкаст New Heights публикува тийзър за сряда. Шоуто, зад което стоят приятелят на мегазвездата - състезателят по американски футбол Травис Келси и брат му Джейсън, публикува снимка в оранжево в социалните медии с мистериозен силует, който мнозина решиха, че е на певицата.

The Life of a Showgirl е продължение на миналогодишния албум The Tortured Poets Department, който беше обявен по време на церемонията за наградите "Грами" през 2024 г. и издаден по време на рекордното турне на Суфт, което събра над 2.2 милиарда щатски долара за две години и пет континента. Това го прави най-печелившото турне на всички времена, припомня Асошиейтед прес.

Новият албум ще е първият на певицата, след като си възвърна контрола над цялото си творчество. През май Суифт обяви, че е откупила правата за каталога с първите си записи - издадени от компанията Big Machine Records, от най-новия им собственик, частната инвестиционна компания Shamrock Capital. Тя не разкри сумата на сделката.

В последните години американската певица презаписва и издава първите си шест албума в опит да си върне контрола над музиката си. Досега са издадени четири презаписани албума, като първите два са Fearless (Taylor's Version) и Red (Taylor's Version) от 2021 г. И четирите постигнаха огромен търговски и културен успех, като всеки от тях дебютира на първо място в класацията Билборд 200, припомня Асошиейтед прес.

Последният презаписан албум на Суифт - 1989 (Taylor's Version), излезе през октомври 2023 г., само четири месеца след Speak Now (Taylor's Version).