Телефон в пъпеш и в печка. Как се вкарва контрабанда в затвора

Три телефона, скрити в пъпеш. Осем други – в печка. Това са два от най-шокиращите опита за вкарване на забранени вещи в затворите, съообщи министерството на правосъдието. Те са били намерени от служители на главната дирекция "Изпълнение на наказанията". За месец и половина са направени 25 опита за внасяне на телефони и 11 опита за вкарване на наркотици.

"Сред най-фрапиращите случаи са откритите три телефона, поставени в пъпеш, осем апарата, скрити в печка или телефон в туба с болкоуспокоителен гел. Неразрешените вещи са били приготвени да бъдат внесени в затворите с багажи за свиждане. Служителите са открили девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор, има и такива, които са подхвърлени до оградите на сгради", пише в съобщението.

Наркотици се укриват в дрехи като понякога дори са напоени с тях.

"Прави впечатление все по-голямата изобретателност, с която се търсят възможности да се нарушат реда и нормативната уредба още при пропускателните пунктове в затворите", пишат от министерството.

Телефони са намерени и в затворите. От началото на юли са намерени 46 устройства, както и наркотици.