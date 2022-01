Телевизионният канал Би Би Си 4 пред затваряне

Британският телевизионен канал Би Би Си 4 (BBC4) е изложен на риск, тъй като корпорацията се опитва да запълни празнината във финансирането си от 1,5 милиарда британски лири, след като лицензионната такса беше замразена за две години, съобщава вестник "Таймс", цитиран от БТА.

Няколко източника на Би Би Си на високо ниво потвърдиха, че каналът, който показва художествени програми, чуждестранни драми и някога е бил дом на комедийни предавания, няма да преживее още един кръг от съкращения. BBC4 е под заплаха от години, но вместо да го затвори, рискувайки обратна реакция на публиката, Би Би Си го препозиционира като архивна услуга.

Близо 90 процента от неговата програма се състои от повторения. Каналът има бюджет за собствено съдържание от 30 млн. лири, което не е голямо спестяване на фона на недостига от милиард и половина за финансиране. Все по-често обаче се чува мнението, че Би Би Си трябва да направи съкращения, за да използва по-добре финансирането си.

Това, което остава от оригиналното програмиране на BBC4, като The Sky At Night, може да се използва в канала BBC2, казаха източници, докато съдържанието на архива може да се показва в iPlayer. Някои предавания като Digging for Britain, водени от професор Алис Робъртс, вече минаха в BBC2 и видяха, че аудиторията им се увеличава.

Генералният директор на Би Би Си Тим Дейви беше запитан дали някои от телевизионните канали ще бъдат премахнати, след като правителството ще задържи лицензионната такса на 159 лири за следващите две години. Пред Radio 4 той потвърди, че това е на дневен ред. Дейви добави, че корпорацията трябва да се прекрои за дигитално бъдеще, в което публиката все повече мигрира онлайн, а Би Би Си ще има "по-голямо въздействие като прави по-малко".

Всяко движение за "бракуване" на BBC4 вероятно ще срещне съпротива. Последният път, когато BBC4 беше под заплаха, беше през 2020 г., когато петиция за спасяване на канала събра близо 80 000 подписа. Звезди, включително историкът Луси Уорсли, изразиха загриженост. Съгласно лиценза си Би Би Си трябва да излъчва определен брой часове обществено съдържание, включително изкуства, музика и религиозни програми.

Никой от вътрешните лица не иска квотите на Би Би Си да бъдат преразгледани като част от междинния преглед на лиценза, който започва тази година. Те твърдят, че специфичните за канала квоти са остарели във времето, защото зрителите все повече използват услугите за отложено гледане. Предстои корпорацията да вземе официално решение за бъдещето на BBC4.