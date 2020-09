Темата стана международна: Ще излязат ли журналистите от парламентарния изолатор?

Това, че почти месец журналистите, отразяващи работата на парламента, са изолирани от депутатите, стана причина за международна реакция и въпроси до правителството. Международни пресацоциации призовават председателката на парламента Цвета Караянчева да преразгледа това решение и да позволи свободното придвижване на репортерите. Пред Mediapool тя коментира, че "има какво да каже" в отговор на тези позиции и ще го направи следващата седмица.

В началото на септември парламентът бе преместен в сградата на бившия Партиен дом, над чийто параден вход все още стои старият комунистически герб, но тази символика се оказа съвсем буквална – народните избраници са скрити и отделени от медиите почти като в епохата на тоталитарния режим. По този начин бе прекъсната традиция, поставена с падането на комунизма в България, журналистите да имат достъп до общите помещения в Народното събрание и възможност за свободен разговор с депутатите.

Сега медиите са изолирани в отделен коридор. На няколко места в сградата са поставени турникети, през които могат да минават само депутати и служители на парламента. Влизането в сградата става през различни входове. Всичко това пречи на журналистите да изпълняват професионалните си задължения, да задават въпроси и да изискват информация, която в крайна сметка работи в обществен интерес.

Журналистически организации настояха сегашната ситуация за журналистите в парламента да бъде променена. Международният институт по печата (IPI), Европейският център за свобода на печата и медиите (ECPMF), Европейската федерация на журналистите (EFJ) и други организации изпратиха писмо до до министър-председателя Бойко Борисов, вътрешния министър Христо Терзийски и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Освен ограниченията за журналистите в НС, международните организации поставиха и други теми, свидетелстващи за отношението на властта към медиите- арестът на журналиста Димитър Кенаров по време на протеста на 2 септември и привикването на Мартин Георгиев от "Сега" в МВР заради зададени въпроси.

Преди седмица над 60 репортери, фотографи и оператори настояха пред Цвета Караянчева ограничения да отпаднат. Тази позиция е цитирана и в писмото на международните организации.

През последния месец председателката на парломента даде да се разбере, че не смята да преразгледа решението. Няколко пъти тя каза, че такова е положението в останалите европейски парламенти и освен това пиарите ще осигуряват при поискване депутати на журналистите. Тя неколкократно призова и самите народни представители да откликват на исканията на представителите на медии за разговор. На практика обаче пиарите често отказват среща с депутати, особено когато става дума за неудобни медии. Самите народни избраници пък по никакъв начин не се чувстват длъжни да си вдигат телефона.

"Това отделяне на депутатите от медиите в сградата идва на фона на протестите срещу корупцията. Добавянето на допълнителни бариери между народните представители и тези, чиято работа е да ги държат под отговорност, подкопава доверието на обществото в готовността на правителството да се справи с корупцията. Допълнително се ограничава достъпа на журналистите до информация, като същевременно ограничава прозрачността в българската политическа система. Ето защо призоваваме г-жа Караянчева да преразгледа ограниченията и да въведе система за освобождаване на движението за акредитирани журналисти и медии. Промените не биха били трудни за изпълнение и биха послужили като важен символ на отвореността на българския парламент като демократична институция", заявяват международните организации в писмото до Караянчева.

IPI and @MediaFreedomEU today wrote to #Bulgarian authorities incl. PM @BoykoBorissov to raise concerns over recent police violence & intimidation & restrictive new system for press access inside the new Parliament building



Read our letter in full ⬇️

https://t.co/40X99vrZ6w