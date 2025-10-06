Теодор Славев: Прокуратурата се опитва да торпилира конституционния ред

"Няма как да продължаваме да живеем в ситуация, в която се узурпират позиции и власт, далеч отвъд мандатите. Демокрацията работи с мандати. Вече не сме в състояние на пълноценно функционираща демокрация".

Това коментира пред БНР политолгът Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи. Поводът е това, че след като миналата седмица седмица ВКС обяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за незаконен, прокуратурата определи становището като "информационна бележка" и обвини ръководството на съда, че преследва "единствено политически цели".

Според ВКС мандатът на Сарафов, който е временно на поста от лятото на 2023 г., е изтекъл на 21 юли 2025 г. Причината за това е приетата по настояване на ПП-ДБ поправка в Закона за съдебната власт, според която никой не може да е временно главен прокурор повече от шест месеца.

"Прокуратурата, заедно с присъдружните си сателити като Прокурорската колегия на ВСС, Гражданския съвет към ВСС, Асоциацията на прокурорите и политическото си крило в лицето на Борисов, на практика извърши нещо, което може да се определи като втори опит за ограничен държавен преврат в рамките на тази година. Първият такъв случай за мен беше във връзка с изказването на председателката на Конституционния съд, която каза, че други институции се опитват да възпрепятстват работата на съда", каза Славев в понеделник, припомняйки обръщението към нацията на председателят на КС Павлина Панова от март. Тя обяви, че прокуратурата, ЦИК и "Информационно обслужване" правят безпрецедентен опит за саботаж на конституционното дело за изборните измами. Тогава Панова каза, че според нея някои институции се опитват да затруднят постановяването на решение. А самото решение беше, че изборът на 16 депутати е незаконен и групата на "Величие" влиза в НС с 11 народни представители.

За сегашната ситуация със становището на ВКС, че Сарафов заема поста и.ф. главен прокурор незаконно и последвалата атака от прокуратурата към съда, Славев каза:

"Ние имаме опит за незаконно завземане на властта – държавна власт, каквато упражнява фигурата на главния прокурор, с методи и средства, които противоречат на Конституцията и закона. И това го каза съвсем ясно ВКС".

По думите му е задължително Прокурорската колегия на ВСС да включи в дневния си ред обсъждане на актовете на ВКС, а Пленумът да обсъди позицията на председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.

"Съответно това, което може да направи Прокурорската колегия, е да избере някой от заместниците на Сарафов за нов 6-месечен период - така, както е записано в закона. Защото аз нямам очаквания, че самият Сарафов ще се оттегли, въпреки че според мен той вече е "пуснат по пързалката" и скоро време очаквам посланическа позиция", каза Славев.

Той подчерта, че проблемът е много по-голям: "Защото прокуратурата съвсем целенасочено се опитва да торпилира конституционния ред. Тя обявява, че няма да се съобразява с решението на съда и то на най-високата съдебна инстанция. Това е развращаващо за цялото общество, защото е сигнал, че оттук нататък всеки може да прави каквото си иска, да не се съобразява със съдебните решения в абсолютно всяка сфера на живота. Това означава, че ние вече не сме правова държава, а джунгла".

По повод това, че някои съдебни състави са допускали актове на Сарафов след 21 юли, Славев каза: "Това не означава, че те (актовете- бел.ред.) са законни на практика".

По думите му няма как да приемаме, отделните части на съдебната власт всяка сама по себе си. "Това е власт, тя е единна и в нея има инстанционна йерархия, включително в съда. И отгоре на йерархията стои ВКС".

Според него ЕС може да задейства своя инструментариум. "През април излезе решение на Съда на ЕС, в което се казва, че инспекторат с изтекъл мандат не може да продължи да изпълнява правомощията си, без законово да е описано как се ограничават и във времето, и в обема си тези правомощия. Това, което се разиграва и с ВСС, и с и.ф. главен прокурор, създава убеждение, че имаме нарушаване на стандартите за върховенство на правото", добави Славев.