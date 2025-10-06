Теодор Славев: Прокуратурата се опитва да торпилира конституционния ред

"Няма как да продължаваме да живеем в ситуация, в която се узурпират позиции и власт, далеч отвъд мандатите. Демокрацията работи с мандати. Вече не сме в състояние на пълноценно функционираща демокрация".
Това коментира пред БНР политолгът Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи. Поводът е това, че след като миналата седмица седмица ВКС обяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за незаконен, прокуратурата определи становището като "информационна бележка" и обвини ръководството на съда, че преследва "единствено политически цели".
Според ВКС мандатът на Сарафов, който е временно на поста от лятото на 2023 г., е изтекъл на 21 юли 2025 г. Причината за това е приетата по настояване на ПП-ДБ поправка в Закона за съдебната власт, според която никой не може да е временно главен прокурор повече от шест месеца.
"Прокуратурата, заедно с присъдружните си сателити като Прокурорската колегия на ВСС, Гражданския съвет към ВСС, Асоциацията на прокурорите и политическото си крило в лицето на Борисов, на практика извърши нещо, което може да се определи като втори опит за ограничен държавен преврат в рамките на тази година. Първият такъв случай за мен беше във връзка с изказването на председателката на Конституционния съд, която каза, че други институции се опитват да възпрепятстват работата на съда", каза Славев в понеделник, припомняйки обръщението към нацията на председателят на КС Павлина Панова от март. Тя обяви, че прокуратурата, ЦИК и "Информационно обслужване" правят безпрецедентен опит за саботаж на конституционното дело за изборните измами. Тогава Панова каза, че според нея някои институции се опитват да затруднят постановяването на решение. А самото решение беше, че изборът на 16 депутати е незаконен и групата на "Величие" влиза в НС с 11 народни представители.
За сегашната ситуация със становището на ВКС, че Сарафов заема поста и.ф. главен прокурор незаконно и последвалата атака от прокуратурата към съда, Славев каза:
"Ние имаме опит за незаконно завземане на властта – държавна власт, каквато упражнява фигурата на главния прокурор, с методи и средства, които противоречат на Конституцията и закона. И това го каза съвсем ясно ВКС".
По думите му е задължително Прокурорската колегия на ВСС да включи в дневния си ред обсъждане на актовете на ВКС, а Пленумът да обсъди позицията на председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.
"Съответно това, което може да направи Прокурорската колегия, е да избере някой от заместниците на Сарафов за нов 6-месечен период - така, както е записано в закона. Защото аз нямам очаквания, че самият Сарафов ще се оттегли, въпреки че според мен той вече е "пуснат по пързалката" и скоро време очаквам посланическа позиция", каза Славев.
Той подчерта, че проблемът е много по-голям: "Защото прокуратурата съвсем целенасочено се опитва да торпилира конституционния ред. Тя обявява, че няма да се съобразява с решението на съда и то на най-високата съдебна инстанция. Това е развращаващо за цялото общество, защото е сигнал, че оттук нататък всеки може да прави каквото си иска, да не се съобразява със съдебните решения в абсолютно всяка сфера на живота. Това означава, че ние вече не сме правова държава, а джунгла".
По повод това, че някои съдебни състави са допускали актове на Сарафов след 21 юли, Славев каза: "Това не означава, че те (актовете- бел.ред.) са законни на практика".
По думите му няма как да приемаме, отделните части на съдебната власт всяка сама по себе си. "Това е власт, тя е единна и в нея има инстанционна йерархия, включително в съда. И отгоре на йерархията стои ВКС".
Според него ЕС може да задейства своя инструментариум. "През април излезе решение на Съда на ЕС, в което се казва, че инспекторат с изтекъл мандат не може да продължи да изпълнява правомощията си, без законово да е описано как се ограничават и във времето, и в обема си тези правомощия. Това, което се разиграва и с ВСС, и с и.ф. главен прокурор, създава убеждение, че имаме нарушаване на стандартите за върховенство на правото", добави Славев.
Елементарния поръчков Славев от БИПИ . Ще отбележа само една от тъпотиите му - че " ВКС обяви и.ф Главен прокурор за незаконен " . Има виждане само на двама членове на ВКС срещу Сарафов . А становище , ангажиращо целия ВКС може да постанови само неговия Пленум . Та така .
При избирането на нов ВСС трябва членовете на прокурорската колегия който са приели тези решения за Сарафов към момента, да бъдат разследвани за престъпление уронващи съдебната система
Ето къде бил ключът от палатката - "приетата по настояване на ПП-ДБ поправка в Закона за съдебната власт, според която никой не може да е временно главен прокурор повече от шест месеца". Това обяснява прокурорската вендета с арести от типа "по призямция виновен до доказване на обратното", при това с известните кочерински свидетели.
Още един пудел на хоризонта.Сарафов си е главен прокурор, а лаят срещу него е много забавен.