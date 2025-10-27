Теодор Славев: Съмнявам се, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян за председател

"Няма изненада в решението на БСП. Наталия Киселова беше дадена курбан, за да се удовлетвори гнева на Борисов. Но това ми се струва като да дадеш кон за кокошка, защото Наталия Киселова е потенциален кандидат за министър-председател при едни предсрочни избори, каквито със сигурност ще има", коментира пред БНР Теодор Славев, старши анализатор в Българския институт за правни инициативи, след като Националният съвет на БСП официално прие предложението на ГЕРБ за ротационно председателство на парламента.
Общо взето кореспондира с една нормална характеристика на един средностатически чиновник в българската адаминистрация. Нищо чудно да е някоя офис мишка в мухлясъл офис на някоя дирекциика и назначен там, благодарение на участието си в корпоративен вот. Докато харчи държавни парички, свитичък в някой ъгъл на кацеларийката си. Вместо да си върши работата, цъка глупости по форумите ,за да защити Мазната инвестицйка в него.
Мазен, почвам да си мисля, че простотията ти е или наследствена или болестно състояние. И в двата случая е смегчаващо обстоятелство. Противното води до извод за дълбоки личностни дисбаланси породени от трудно контролируема глупост и откровенна позьорщина.
Не знам, господине, аз например не плача. Гледам от публиката политическото представление на властта с изключително некадърен актьорски състав. Доста е трагикомично, с фалшив драматизъм и много обрати в съдбата на влюбените. Абе, турски сериал отвсякъде.:)))
къф курбан за Баце ве ?!
Пеефски Велики управлява и владее държавата, а не Баце !
Баце се бил гневил хахахахаха.
Пеефски ше му скръцне със зъби и Борисов ше подвие опашка снимтейки.
Пеефски е един от Съюза на Деветимата, владеещи света и Галактиката !
баце е само едно нещастно протеже на фондациите Ханс Зайдел и Конрад Аденауер , фройлайн Уши и Хер Вебер
Жълтопаветниците обичат да плачат на чужди гробища, ама никога не поглеждат към себе си - как да се подобрят, как да привлекат избиратели, как да направят нещо за държавата. Доскоро плакаха за ГЕРБ (били изядени и оглозгани), а сега плачат за БСП. Нооо, жълтопаветниците са професионални хейтъри, поради което ще получават само от тяхното. Това не е закана, да не мислят, че някой се тревожи от техните глупости! Ха ха ха
Общество да си извади първо главичката от задните бузки...
Добро утро, шарлатани! Движите ли корупцията? Захлебвате ли? Колко са ви % тите от обществените поръчки към днешна дата? ;)
Кисел, кисел зеленчуков, от зеле, не курбан ;)
