 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Теодор Славев: Съмнявам се, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян за председател

"Киселова беше дадена курбан, за да се удовлетвори гнева на Борисов"

8 коментара
Теодор Славев
"Няма изненада в решението на БСП. Наталия Киселова беше дадена курбан, за да се удовлетвори гнева на Борисов. Но това ми се струва като да дадеш кон за кокошка, защото Наталия Киселова е потенциален кандидат за министър-председател при едни предсрочни избори, каквито със сигурност ще има", коментира пред БНР Теодор Славев, старши анализатор в Българския институт за правни инициативи, след като Националният съвет на БСП официално прие предложението на ГЕРБ за ротационно председателство на парламента. 
 

Още по темата

БСП прие ротационното председателство на парламента

БСП прие ротационното председателство на парламента

Славев коментира, че би било шок, ако държавата беше тласната към предсрочни избори, "когато сме на ръба на приемането на бюджета и на влизане в еврозоната". 
 
"Но това правителство трудно намира легитимационен фактор да продължи". 
 
Дълбоко се съмнявам, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян, заяви политологът.
 
"Доверието в малките партии в коалицията е драстично надолу, те играят последен танц с властта и си дават сметка за това. Опитват се да го удължат колкото се може повече". 
 
Славев обясни дали все още съществува риск от политически трусове.
 
"Напрежението приключи след другарската снимка на Борисов и Пеевски от НС, но мини ще избухват".
 
Политологът очаква напрежение, когато започне кампанията за президентските избори. 
 
Предсрочните избори чукат на вратата, каза той.
 
"Много трудно правителството успява да осъществява политики. Дори на ежедневни неща трудно реагират. Обществото ще търси други политически формати".
 
 

Ключови думи

Борисов Рая Назарян Киселова
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

8 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. БалканТракторист
    #8
    Отговор на коментар #6

    Общо взето кореспондира с една нормална характеристика на един средностатически чиновник в българската адаминистрация. Нищо чудно да е някоя офис мишка в мухлясъл офис на някоя дирекциика и назначен там, благодарение на участието си в корпоративен вот. Докато харчи държавни парички, свитичък в някой ъгъл на кацеларийката си. Вместо да си върши работата, цъка глупости по форумите ,за да защити Мазната инвестицйка в него.

  2. nsnikolov77
    #7

    Общество да си извади първо главичката от задните бузки...

  3. Наблюдателя
    #6
    Отговор на коментар #4

    Мазен, почвам да си мисля, че простотията ти е или наследствена или болестно състояние. И в двата случая е смегчаващо обстоятелство. Противното води до извод за дълбоки личностни дисбаланси породени от трудно контролируема глупост и откровенна позьорщина.

  4. valentinа паumova
    #5
    Отговор на коментар #1

    Не знам, господине, аз например не плача. Гледам от публиката политическото представление на властта с изключително некадърен актьорски състав. Доста е трагикомично, с фалшив драматизъм и много обрати в съдбата на влюбените. Абе, турски сериал отвсякъде.:)))

  5. Мазен Кумунис
    #4

    Добро утро, шарлатани! Движите ли корупцията? Захлебвате ли? Колко са ви % тите от обществените поръчки към днешна дата? ;)

  6. ASSHOW
    #3

    Кисел, кисел зеленчуков, от зеле, не курбан ;)

  7. Poro
    #2

    къф курбан за Баце ве ?! Пеефски Велики управлява и владее държавата, а не Баце ! Баце се бил гневил хахахахаха. Пеефски ше му скръцне със зъби и Борисов ше подвие опашка снимтейки. Пеефски е един от Съюза на Деветимата, владеещи света и Галактиката ! баце е само едно нещастно протеже на фондациите Ханс Зайдел и Конрад Аденауер , фройлайн Уши и Хер Вебер

  8. BezEmotsia
    #1

    Жълтопаветниците обичат да плачат на чужди гробища, ама никога не поглеждат към себе си - как да се подобрят, как да привлекат избиратели, как да направят нещо за държавата. Доскоро плакаха за ГЕРБ (били изядени и оглозгани), а сега плачат за БСП. Нооо, жълтопаветниците са професионални хейтъри, поради което ще получават само от тяхното. Това не е закана, да не мислят, че някой се тревожи от техните глупости! Ха ха ха

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни