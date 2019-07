Тереза Мей подаде оставка, протестиращи опитаха да спрат колата на Борис Джонсън

Тереза Мей официално подаде оставка пред кралица Елизабет Втора и се очаква до минути официално поста на наследника си Борис Джонсън. Неговата кола бе спряна за кратко от екоактивисти, а проевопейски демонстранти са се разположили и около "Даунинг стрийт" 10. Противоречивият политик, който достигна до премиерския пост, след като години наред се правеше на чаровен клоун, се зарече да "изкара Великобритания от ЕС или да умре".

Страната обаче е силно разделена и голяма част от британците са ужасени от идването му на власт.

Protesters block the Mall as Boris Johnson's motorcade approaches Buckingham Palace, where he will be officially appointed prime minister by the Queen

Live updates: https://t.co/WK9cAm5PAZ pic.twitter.com/1oHCUXCnEE