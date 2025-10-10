Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор за чистене с турска фирма

Столичната община най-вероятно ще подпише договор за чистене с турска фирма. Това се разбра от думите на кмета Васил Терзиев пред Нова телевизия. Според него има "всички индикации", че това ще се случи.
Офертата на турската фирма отговаря на прогнозната цена, заложена от общината допълни кметът – 166 лв. за извозване на тон боклук. Терзиев отказа да подпише договор за предлаганата от участниците в голямата поръчка за чистене по-висока цена. Поради което районите "Люлин" и "Красно село" останаха без почистване.
"Знам, че лицензът на турската фирма за сметоизвозване е взет под предлог пропуски от страна на МОСВ. Единственият ми проблем е някой да иска да вземе 420 лева на тон отпадъци, което е необосновано и не води до по-добра услуга. Не знам кой е управител на тази фирма, но тя се свързва с определени имена, които се въртят в медиите. Използваха се непазарни принципи, за да се елиминира всякаква конкуренция. С по-високата цена за извозване може да нарасне и таксата смет", заяви Терзиев.
В момента почистването на "Люлин" и "Красно село" се прави от общинското дружество "Софекострой". То обаче не разполага с достатъчно техника. Затова около 1/3 от боклука остава неизвозен. Преди ден обшнският съвет отпускане на 9 млн. лв., с които да се купят камиони. Тази процедура обаче ще отнеме време. Въпреки това по думите на Терзиев още следващата седмица в двата района трябва да настъпи нормализация и да "няма грозни гледки".
