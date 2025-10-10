Терзиев: Колкото боклук ние можем да изринем, вие не можете да разпилеете

Събрани и опаковани от доброволци отпадъци в районите “Люлин” и “Красно село” са били разпилени умишлено. Торбите с боклука са били разрязани нарочно. За случая разказа кметът на София Васил Терзиев. Той публикува в профила си във фейсбук видео, направено от доброволец, помагал при почистването в двата квартала. От неделя там има криза с боклука, тъй като няма договор за извозването му.

На видеото се виждат разрязани и скъсани торби с отпадъци, разпилени покрай контейнери за боклук. Според автора на видеото преди ден същите тези боклуци са били прилежно опаковани и дори подредени, за да не са на пътното платно.

"Два свята. И колкото и да искам винаги да виждаме и показваме добрите примери, не можем да си затваряме очите пред злото, което се опитва да ни пречи. Пречи ни да живеем добре, да се чувстваме силни и независими, да бъдем щастливи в собствения си дом. Това зло в момента ходи по улиците на "Люлин" и "Красно село" и реже торбите, в които доброто прилежно прибира отпадъците, за да бъдат по-лесно извозени. Това зло дирижира изсипване на невиждани количества едрогабаритни отпадъци, слиза от лъскав черен Мерцедес в ботуши на токчета и снима мизерията, която е произвело. Снима я, за да ви я покаже и да ви убеди, че "тука е така", че това, за което мечтаем, "няма как да стане", че "такъв е мат’ряла", че няма шанс, няма надежда", написа Васил Терзиев.

И добавя: "Само че надежда има. Доброто не спи. Слънцето изгрява. И София ще бъде чист и подреден град на свободни, можещи и мечтаещи хора, които действат. Сенките са най-дълги точно преди да изчезнат".

Кметът призовава хората да снимат клипове, ако засекат нещо нередно, и да ги изпращат на общината през платформата за сигнали call.sofia.bg.