Терзиев предлага всеки понеделник химни и всяка сутрин физзарядка в училище

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет всеки понеделник учебният ден да започва с химните на България и на Европа. Освен това според кмета учебният ден за децата от първи до четвърти клас трябва да започва с физическа активност.
"Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще", написа Терзиев във фейсбук страницата си.
Аргументът на кмета за тази инициатива е, че химните носят "живо усещане за принадлежност и заедност".
"Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности", обяснява Терзиев.
Не е ясно как кметът си представя столичните училища да организират изпълнението на идеята – да строят децата в училищния двор в понеделик сутрин, за да слушат химните, носещи се от някоя уредба, или всеки преподавател да отделя по няколко минути от началото на часа, за да ги пусне в класните стаи.
Втората инициатива е насочена към учениците в начален етап на образование - от 1. до 4. клас. Предложението на Терзиев е учениците от начален етап да стартират деня си с кратка физическа активност.
"Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка", се казва в съобщението до медиите, изпратено от пресцентъра на общината.
Според Терзиев това е начин да възпитаме в децата любов към движението и да им помогнем да растат по-здрави и силни:
"София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота", смята кметът.
Поколенческата свързаност, за която говори Терзиев, вероятно се отнася до възможния паралел между утринните упражнения, които предлага за най-малките ученици, и физзарядката, която са правили техните баби и дядовци. През социалистическия период в Народна република България тази практика е била част от държавната политика за насърчаване на физическото възпитание на младите българи. Тогава бягане на място, подскоци и разтягане се провеждали преди началото на учебните занятия в почти всички училища.
От съобщението на общината става ясно, че столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с Регионалното управление по образование (по-конкретно с бившия и с настоящия шеф на РУО – София град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова), със Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, както и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин (ПП-ДБ) и Диян Стаматов (ГЕРБ).
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Комунистически глупости.
Толкова време чаках Терзиев да излезе с някаква концепция и накрая той предлага...това?!