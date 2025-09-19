Терзиев предлага всеки понеделник химни и всяка сутрин физзарядка в училище

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет всеки понеделник учебният ден да започва с химните на България и на Европа. Освен това според кмета учебният ден за децата от първи до четвърти клас трябва да започва с физическа активност.

"Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще", написа Терзиев във фейсбук страницата си.

Аргументът на кмета за тази инициатива е, че химните носят "живо усещане за принадлежност и заедност".

"Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности", обяснява Терзиев.

Не е ясно как кметът си представя столичните училища да организират изпълнението на идеята – да строят децата в училищния двор в понеделик сутрин, за да слушат химните, носещи се от някоя уредба, или всеки преподавател да отделя по няколко минути от началото на часа, за да ги пусне в класните стаи.

Втората инициатива е насочена към учениците в начален етап на образование - от 1. до 4. клас. Предложението на Терзиев е учениците от начален етап да стартират деня си с кратка физическа активност.

"Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка", се казва в съобщението до медиите, изпратено от пресцентъра на общината.

Според Терзиев това е начин да възпитаме в децата любов към движението и да им помогнем да растат по-здрави и силни:

"София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота", смята кметът.

Поколенческата свързаност, за която говори Терзиев, вероятно се отнася до възможния паралел между утринните упражнения, които предлага за най-малките ученици, и физзарядката, която са правили техните баби и дядовци. През социалистическия период в Народна република България тази практика е била част от държавната политика за насърчаване на физическото възпитание на младите българи. Тогава бягане на място, подскоци и разтягане се провеждали преди началото на учебните занятия в почти всички училища.

От съобщението на общината става ясно, че столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с Регионалното управление по образование (по-конкретно с бившия и с настоящия шеф на РУО – София град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова), със Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, както и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин (ПП-ДБ) и Диян Стаматов (ГЕРБ).