Терзиев: София няма да се огъне пред рекета за боклука, няма да плащаме такса "корупция"

“София няма да се огъне пред рекета, а столичани няма да плащат такса "корупция“, каза кметът на София Васил Терзиев за кризата са сметосъбирането в столичните квартали “Люлин“ и “Красно село“.
Общината ще разчита на техниката и хората на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което оперира завода за боклуците на София.
"Това, за което апелираме, е търпение и солидарност. С общи усилия ще успеем да се преборим и с това предизвикателство, както и с много други", посочи Терзиев.
Проблемът засяга над 300 хил. души в двата столични района. Търси се трайно решение след изтичане на двуседмичния период, за който е задействан кризисният план, каза столичният кмет Васил Терзиев.
Той каза, че общината е мобилизирала целия ресурс на общината - хора, техника, дружества. Сметоизвозването ще бъде осигурено.
“Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Работим в тясна координация с екипите на двата района, възложили сме граничните улици да бъдат поети от фирмите, които обслужват съседните райони. Призовавам всички за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно ще устоим“, посочи Терзиев.
"Опит за обир"
Той обясни пред БНТ, че в момента двата района се почистват за 144 лева на тон, а получената оферта е за над 400 лева.
По думите му такса смет ще скочи 10 пъти, ако приеме офертата.
"Това е опит за обир. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат", каза Терзиев.
"София още не е превзета и това е битката на всеки един свободен софиянец", посочи той.
"Д" като фалит
Той коментира, че лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски не е човекът, който да обяснява проблемите на София.
"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него", каза столичният кмет.
"Хамид Хамид (ДПС-Ново начало) да ми обяснява как щял да освобождава София? От какво? От правото на избор, от малкото свобода, която ни е останала? От желанието ни за по-добър живот, от това да не са ни емигранти децата, от това ли ще ни освобождава? Това показва, че София не е превзета. Отговорност на гражданите е да не позволяват това нещо да се случи", каза още кметът на София.
Как се стигна до тук?
В същото време договорът с настоящия чистач на тези два района - "Зауба" на Румен Гайтански – Вълка, изтича в събота. Общината поиска да възложи работата на друго свое дружество "Софекострой".
За разлика от резервния вариант в лицето на Столичното предприятие за третиране на отпадъците тази фирма се занимава със сметопочистване - в "Красна поляна". Още в четвъртък неофициално се разбра, че "Софекострой" е отказало заради липса на техника (то има няколко камиона, а "Люлин" и "Красно село" сега се обслужват с над 50).
ех тия либералчици бе ... все някой им ак@ в бикинките ...
Мики, понеже причинно - следствените връзки не са ти силата, ще ти обрисувам ситуацията: мутрите разкарват всички фирми, за да остане тази на Таки, която да спечели търга на тройна цена. Това е причината да се задейства общинска фирма, което НЕ е било първоначалният замисъл, а е следствие от рекета.
Информация из мрежата колкото искаш за проблемите в други общини. За несвършената работа от гербавите и депесарски кметове, които са си местни феодали. В момента трябва да си абсолютно функционално неграмотен, за да не вържеш две и две и да не осмисляш как ГЕРБ-ДПС прави всичко възможно за да дискредитира Терзиев. То не беше избор на председател на СОС, то не беше главен архитект, напускащи районни кметове в един ден с пресконференция, стачкуващи шофьори, опитаха се и за Топлофикация него да обвинят, сега и мутренски изпълнения с боклука. Както каза Боко - софиянци трябва да си изстрадат промяната. Едно за мен е сигурно - пак ще гласувам за Терзиев!
Той рекетът е буквално навсякъде, г-н кмет. Бисквити с шоколад в лидл - бяха 1.99лв. до скоро, сега са 3.99лв. или 2.04 евро!!! Само заплатите отиват наполовина в цифрово изражение, а цените буквално станаха двойни. Сметка за август от фалшификация София за топла вода на двучленно семейство - 114лв. Сметка за газ на двучленно семейство за август, за топла вода - 19лв. Това е шест пъти мафиотски рекет реалната сметка на едно семейство за топла вода! ШЕСТ ПЪТИ!!! Ами какво правим зимата?! Тия дни навън е зима, фалшификация се побарва между ушите и се прави на разсеяна. Ще го пусне като стане 20 градуса и ще иска 300лв. на двустаен... с цялата си наглост.
бойко борисов беше последния кмет на София, коийто така ходеше и се жалваше как той прави всико както трябва, но всичко се проваля, защото едни лоши хира били срещу него.
От една криза в дуга, под мъдрото управлеия на некадърника от дс.
Успех на всеки опит за повече общинско/държавно в комуналните услуги, инфраструктурата, ВиК, енергетиката. Защо обаче същия кмет иска да хариже Топлофикация на концесия? Когато Веолия е репатрирала милиард печалби, от които над 310 млн. само за последните 5 години. Които милиарди иначе биха отишли за подмяна тръби. В София, а може и в провинцията! Какво би направил концесионер/ частник с договор за управление, което общината и държавата не могат или НЕ ИСКАТ да направят? Платете за бизнес план. И го налагайте с желязна воля. При запазване собствеността! Като гаранция за изпълнението му. И че няма да се репатрират печалби от МИЛИАРДИ!
Кой ще чисти Илинден, Надежда и Сердика?!? А чакай сетих се "отстранената" турска фирма! То бива, бива ама то чак вдлъбнат!
Войната на Прасетата е обявена, Терзиев да се стяга яко!