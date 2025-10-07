Терзиев за кризата с боклука: Това е сблъсък на два свята

Кметът на София Васил Терзиев определи случващата се от няколко дни в столицата криза с боклука като битка със статуквото и сблъсък на два свята. Той остава обнадежден, че столичани ще останат единни и ще се справят с предизвикателството и призова гражданите за подкрепа.

"Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост", написа Терзиев в обръщение във Facebook.

Той допълва, че е можел да остави нещата да се случват, както са са случвали досега, но е избрал да не позволи на хората, "които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега".

"Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже „стига“.

Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедността, която те произвеждат. На всеки, който иска да бъде гражданин, а не поданик. На всеки, който не иска да го правят крепостен селянин в собствената му държава или емигрант по принуда", пише Терзиев.

Обществото се събужда

Кметът на София обаче е обнадежден, защото вижда "как градът се събужда". По думите му има мобилизация в екипа му, сред доброволците и гражданите, които чистят и помагат.

"Видях го по време на дирижираната от същите сценаристи "криза" с транспорта. Случва се и сега. Хората виждат, чуват и разбират какво се случва", пише столичният кмет.

Той отбелязва, че най-голямата му болка е, че по пътя на системното мачкане „на нашия народ забравихме какво означава да сме общество – да си помагаме, да работим заедно не само в криза, а всеки ден, за да не стигаме до криза“.

Последните няколко дни му давали надежда, че това чувство се връща и обществото отново може да бъде силно и здраво и да търси това, което го обединява.

"Видях квартали, в които хората сами организираха почистване, докато чакаме фирмите, които се опитват да изнудят и подчинят града. Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо. Това е София, в която вярвам. София на събудените, на активните и можещите“, продължава Терзиев.

Битка срещу страха

Според него противникът не е толкова силен, колкото изглежда и не е по-умен, по-силен или по-добър от гражданите, а просто разчита обществото да бъде разединено, уплашено и обезверено и да вярва, че няма смисъл.

"Когато ние се събудим, когато говорим и действаме заедно, той губи силата си мигновено. Те се хранят от една власт, която се ражда от нашето мълчание".

По думите му обществото има избор - „да се откажем и да позволим на страха, апатията и безверието да ни смачкат отново, или да изберем да бъдем граждани, които вярват, че промяната започва от нас самите“.

"Няма значение дали сме леви или десни, богати или бедни, проевропейци или по-скептични – важно е, че всички искаме едно: да живеем в нормален, честен и свободен град. Сега е моментът", пише още Терзиев.

Той отново отбелязва, че това не е негова битка или опит за спасяване на кариерата му, а запазване на вярата, че може да се гради общо бъдеще без да се чака спасител.

"Всеки от нас може да бъде герой в тази ситуация, а не зрител. Изберете да бъдете такива. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра.Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме", заявява кметът.

Той призовава и гражданите да следват инструкциите, които Столичната община въведе преди няколко дни, за да се справи с кризата с боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село", след като останаха без сметопочистваща фирма.

В събота Терзиев обяви, че единственият кандидат – фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис – Така предлага много висока цена и се опитва да рекетира общината и софиянци, коeто няма да бъде позволено.

Затова Столична община поема сама чистенето на двата района за период от две седмици.

До кризата с боклука се стигна след като на обявения конкурс за нова сметопочистваща фирма в двата района остана само един кандидат, който предложи тройна цена. Междувременно договорът с досегашния чистач - "Зауба" с краен собственик Румен Гайтански-Вълка, приключи.

Общината имаше намерение да възложи дейността на собственото си дружество "Софекострой", но то отказа заради липса на капацитет.

Заради създалата се ситуация общината търси бързо решение и готви нова обществена поръчка за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село".