Tesla иска да доставя ток на британците

Tesla, компанията на милиардера Илон Мъск, специализирана в електромобили и енергетика, е подала заявление до британския регулатор на енергетиката (Ofgem) за доставка на електроенергия до британските домакинства. Това става ясно от съобщение на самия регулатор.

Това е първата подобна инициатива на компанията извън Тексас.

Документът, който формализира тази молба, първоначално разкрит от Sunday Telegraph, е датиран от 18 юли и подписан от Андрю Пейн, директор по енергетика за Европа в Tesla, предаде АФП.

Tesla вече получи през 2020 г. лиценз за производство на електроенергия в Обединеното кралство, по-специално чрез своите слънчеви панели, без да я продава директно на потребителите.

Компанията вече оперира на пазара за разпределение на електроенергия в Тексас.

Компанията на Илон Мъск “търси по-голямо разнообразие” в Обединеното кралство, обясни Сузана Стрийтър, анализатор в Hargreaves Lansdown.

“Това е поредният пример за трансформацията на Tesla, която се отдалечава от простото производство на автомобили, за да се превърне в основен играч в инфраструктурата и роботиката”, добави тя.