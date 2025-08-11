Tesla, компанията на милиардера Илон Мъск, специализирана в електромобили и енергетика, е подала заявление до британския регулатор на енергетиката (Ofgem) за доставка на електроенергия до британските домакинства. Това става ясно от съобщение на самия регулатор.
Това е първата подобна инициатива на компанията извън Тексас.
Документът, който формализира тази молба, първоначално разкрит от Sunday Telegraph, е датиран от 18 юли и подписан от Андрю Пейн, директор по енергетика за Европа в Tesla, предаде АФП.
Tesla вече получи през 2020 г. лиценз за производство на електроенергия в Обединеното кралство, по-специално чрез своите слънчеви панели, без да я продава директно на потребителите.
Компанията вече оперира на пазара за разпределение на електроенергия в Тексас.
Компанията на Илон Мъск “търси по-голямо разнообразие” в Обединеното кралство, обясни Сузана Стрийтър, анализатор в Hargreaves Lansdown.
“Това е поредният пример за трансформацията на Tesla, която се отдалечава от простото производство на автомобили, за да се превърне в основен играч в инфраструктурата и роботиката”, добави тя.
Британия трябва да е малоумна да стане енергийно зависима от компания ръководена от психопат и наркоман.
Тесла никога не са били просто автомобилен производител. Това е по-скоро един от многото им бизнеси, като водещата идея винаги е била към по-чиста енергия и среда.
