Tesla предлага да награди Илон Мъск с 1 трилион долара през следващите 10 години, но срещу значителни продажби

Бордът на Tesla предложи нов пакет за заплащане на главния изпълнителен директор Илон Мъск на стойност 1 трилион долара през следващото десетилетие, ако той успее да постигне серия от амбициозни цели.

Мъск няма да получава заплата или бонуси според плана, обявен в петък, но ще събира акции на части, отключвани чрез увеличаване на пазарната стойност на Тесла, комбинирано с постигането на важни етапи, включително значителен ръст на печалбите и продажба на милиони автомобили, роботаксита и роботи, задвижвани от изкуствен интелект.

"Задържането и мотивирането на Илон е от основно значение за Tesla... да се превърне в най-ценната компания в историята," каза председателят Робин Денъм в писмо до инвеститорите.

Пакетът е "проектиран да съчетае изключителна дългосрочна стойност за акционерите със стимули, които ще насърчат върховото представяне на нашия визионерски лидер."

От борда на компанията добавят, че стимулите на Мъск са в съответствие с интересите на инвеститорите и той няма да получи нищо, ако ръстът на Tesla не се случи. Въпреки това, мащабът на сделката вероятно ще разпали отново ожесточен дебат относно приходите на най-богатия човек в света.

Пакетът за заплащане на Мъск от 2018 г. за Tesla беше отменен от съдия в Делауеър след продължителна съдебна битка. Той вече е натрупал състояние от 374 милиарда долара от дела си в Tesla и частните си участия в SpaceX, xAI, Neuralink и The Boring Company.

Мъск многократно е повдигал въпроса за намаляване на ангажимента си или дори напускане на Tesla, ако не му бъдат предоставени по-големи права за гласуване.

Постигането на максималната сума от 423 милиона акции ще бъде изключително предизвикателство. Мъск ще трябва да увеличи пазарната капитализация на Tesla до 8.5 трилиона долара от сегашните 1.09 трилиона долара. Това е повече от два пъти повече от пазарната капитализация на Nvidia, която в момента е най-ценната компания в света с 4,2 трилиона долара.

Tesla трябва също така да продаде още 12 милиона електрически автомобила; да достигне 10 милиона абонамента за автономно шофиране; да регистрира и управлява 1 милион автомобила в мрежата си за роботаксита; да продаде 1 милион AI роботи и да увеличи коригираните печалби 24 пъти до 400 милиарда долара.

Тези върхови цели изглеждат далечни, като се има предвид, че коригираните печалби на Tesla миналата година бяха 16.6 милиарда долара; досега компанията е продала само 8 милиона автомобила, нула роботи или роботаксита и сравнително малко абонаменти за така нареченото пълно автономно шофиране.