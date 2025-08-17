Тежка артилерия: Лидери на ЕС отиват със Зеленски за среща с Тръмп в Белия дом

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че заедно с други европейски лидери ще участва в преговорите между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, които ще се проведат в понеделник в Белия дом.

Пътуването си до Вашингтон вече потвърдиха лидерите на Франция, Германия, Финландия, Италия, както и генералният секретар на НАТО.

Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно в неделя и заедно ще участват в среща на европейските лидери.

Топлата среща на Доналд Тръмп с Владимир Путин в Аляска разтревожи европейските лидери. Те се опасяват, че Владимир Зеленски няма да получи също толкова "дружелюбен прием" във Вашингтон на 18 август, предаде "Политико" позовавайки се на европейски дипломати.



Съюзниците на Украйна в Европа искат да избегнат повторение на провала от февруари, когато Зеленски и Тръмп публично се скараха по време на среща в Овалния кабинет. Сега те се стремят да предотвратят "капан", който би могъл да разруши "крехкото доверие" между двамата президенти. В тази връзка към срещата ще се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който "поддържа близки отношения с Тръмп".

Елисейският дворец съобщи, че президентът Еманюел Макрон ще посети Вашингтон, заедно с няколко други европейски лидери, за да придружи своя украински колега Володимир Зеленски по време на срещата му с Доналд Тръмп.

Според съобщението срещата има за цел да "продължи координацията между европейците и САЩ с цел постигане на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа".

Правителството в Берлин потвърди, че германският канцлер Фридрих Мерц утре ще посети Вашингтон, за да участва в срещата с Тръмп. "Преговорите ще засягат, наред с други неща, гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и продължаващата подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия. Това включва поддържане на натиска върху Москва чрез санкции", заяви Берлин.

Финландският президент Александър Стуб също ще пътува до американската столица заедно със Зеленски.

Участник в срещата, организирана от американския президент, ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговата канцелария.

Рим потвърди и участието на италианския премиер Джорджа Мелони.

Този ход от страна на Зеленски и европейските лидери е очевидно усилие да се предотврати повторение на напрегнатата обстановка по време на последната му визита във Вашингтон за среща с Тръмп през февруари. Присъствието на европейските лидери до Зеленски, което демонстрира подкрепата на Европа за Украйна, би могло да помогне за успокояване на опасенията в Киев и други европейски столици, че има риск украинският президент да бъде принуден да сключи мирно споразумение с Русия с посредничеството на Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.