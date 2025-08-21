Тежка гръдна травма е причината за смъртта на падналото от парасейлинг дете в Несебър

Съдебно-медицинска експертиза е установила, че тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър. Това каза д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към болницата в Бургас, пред бТВ.
Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.
Тримата задържани са служители на фирма "Венис Марина" ЕООД. Компанията е наемател на водната база на Южния плаж в Несебър. Собственост е на Стефани Веселинова Стоименова, дъщеря на застреляния бос Веселин Стоименов, който беше показно убит преди 9 години, съобщи местното издание "Флагман".
Фирмата има и други подобни атракционни, които работят без проблем по Южното Черноморие. В случая е ясно, че става въпрос за чисто човешка грешка, защото по всичко изглежда, че 8-годишното момченце от Разлог е бил обезопасен със силно износен колан, който се е скъсал при издигането във въздуха.
Все още се чакат резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Инцидентът стана в понеделник на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.
Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.
"При нас институциите тичат винаги след събитията. През годините България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм, при който се случва трагичен инцидент, след което тръгваме да поправяме законодателството, като че ли законът сам по себе си ще компенсира всичко онова, което обществото вече донякъде е отказало като свои функции", коментира Бранимир Ботев, бивш заместник-министър на туризма в няколко правителства пред бТВ.
"През цялото време ние тичаме след събитията. Началната превенция е тази, която трябва да заложим като работа на институциите. Ако сега това е изключително трагичен инцидент в сферата на забавленията, утре може да се получи някъде другаде", допълни той.
"Министерството на туризма, което беше създадено 2014 г., увеличи до такава степен административната тежест върху бранша, че в един момент не съм убеден, че хората ще съумеят да прочетат, камо ли да започнат да прилагат всички тези норми", смята Ботев.
Според него очевидно трябва да има други механизми, които да са свързани с обучение на персонала, с постоянна квалификация и изисквания, които трябва да бъдат както персонални, така и технически.
"Трябва да има ежедневен контрол, мониторинг върху дейността на концесионерите, защото те са оставени да превъзлагат голяма част от тези свои функции, които са им дадени, на други подизпълнители и там се размива отговорността. Най-голямата отговорност е на Министерството на туризма и тази администрация, която би трябвало да регулира този процес", смята бившият заместник-министър на туризма.
През цялото време ние тичаме след събитията. Началната превенция е тази, която трябва да заложим като работа на институциите. Ако сега това е изключително трагичен инцидент в сферата на забавленията, утре може да се получи някъде другаде. Тези фирмаджии по курортите не са по четенето, а още по малко по изпълнението. Те са отгледани за да нарушават законите и да се контролират продажните вотове по морето.
Направихме съдебно-медицинска експертиза и,.."това е положението"...
Ама "положението" е друго....
Концесионер на плажа за 20 год. е Николай Димитров - ВИС 2 и наследник на бизнеса на Васил Илиев /Тиквата не го познава/...
Водната база е на дъщерята на показно разстреляният преди 9 год. "г-н" Веселин Стоименов /Весо Дебелия/ - наследник на марката ВИС 2, с доста интересни "изпълнения",ако някой помни едно видео по ТВ от побой на служител в тяхно заведение.../Тиквата …
не го познава/...
Та, "това е положението", докато
снасят нагоре - ще са те...
Наскоро и Митьо Очите се похвали във f с ново Ламборгини в автопарка си.../Тиквата не го познава/...
И т.н. в "това е положението" с експертизите от Шабла до Резово...
Изразът "тичаме след събитията" е пряко обвързан с партията на Буци, която управлява през последните 15 години. Затова няма вода в Плевен, затова няма акушерки в Перник, затова няма противопожарни самолети, затова БДЖ-то ни е упадък... Пак гласувайте за Буци, той заедно с Новото НачалСТВо ще ви довършат.