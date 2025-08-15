Тежката катастрофа в София: Червен светофар и шофьор на две седмици (видео)

Тежка катастрофа е станала в София през нощта срещу петък. Кола се е врязала в прозорците на автобус от градския транспорт. Загинал е единственият пътник в рейса. Според първоначалните данни той е на 65 години.
Още трима души са с опасност за живота - шофьорът на автобуса и две момичета, които са пътували в колата. С леки наранявания са шофьорът на колата и негов спътник.
Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Възкресение". Най-вероятно колата се е движела с изключително висока скорост. По това време автобусът е чакал на червен светофар.
"Вероятно става дума за дрифт, който е довел до инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятно колата е прелетяла и затова се е оказал в горната част на автобуса", каза пред бТВ шефът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в столичната община Красимир Димитров.
От видео, разпространено от БНТ, се вижда, че колата се движи с над 100 километра. Дали шофьорът е направил опит да спре, не е ясно, но при такава скорост това би било невъзможно.
Шофьорът на колата е 21-годишен. Той със счупена ръка. По информация на МВР той е взел книжка едва преди две седмици. През това време са му съставени шест фиша като нарушенията са леки - липса на аптечка и друго оборудване в колата.
Засега от полицията коментират само евентуални версии за причините за катастрофата. Една от тях е висока скорост. Това ще се установи с автотехническа експертиза.
