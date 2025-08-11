The Spectator: Може ли Арктика да е ключът към края на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да принуди украинския държавен глава Володимир Зеленски да се съгласи с условията на Русия за уреждане на конфликта в Украйна, за да сключи многомилиардно икономическо партньорство с Москва в Арктика. Това пище адвокат Джеймс Тидмарш в статия в британското седмично списание The Spectator.

"Именно в Аляска и в Арктика се сливат икономическите интереси на нашите страни и възникват перспективи за реализиране на мащабни взаимноизгодни проекти", каза Юрий Ушаков, дългогодишен съветник по външната политика на Владимир Путин и бивш руски посланик в Съединените щати, на пресконференция в Москва миналия петък, след като Тръмп обяви предстоящата след седмица среща с руския му колега Владимир Путин в Аляска, пише авторът.

Думите на Ушаков сочат, че арктическото икономическо сътрудничество твърдо ще е в дневния ред на разговора, посветен принципно на прекратяването на огъня на Русия срещу Киев.

За Тръмп една изключително важна търговска сделка от този вид е типичната му стратегия за преговори, отбелязва Тидмарш. Това е "Изкуството на сделката" – да предложиш нещо голямо, доходоносно и осезаемо, след което да го използваш, за да отключиш политически отстъпки. Това е шаблонът, който Тръмп наскоро използва, за да посредничи за мирно споразумение между Руанда и Демократична република Конго, където икономическите стимули бяха обвързани с разрешаването на дългогодишен спор за сигурност.

"Сделка между САЩ и Русия за Арктика би могла да съживи енергийното сътрудничество между двете страни в спиращ дъха мащаб. Сделката би била изключително полезна и за двете страни. Смята се, че Арктика съдържа 13% от неоткритите световни запаси от петрол (приблизително 90 милиарда барела) и 30% от неоткрития природен газ. Русия контролира около половината от тези запаси", пише авторът. Според него "това е златна мина, идеална за политиката на Тръмп "Америка на първо място".

"Тръмп би могъл да твърди, че арктическата сделка е огромна търговска победа за САЩ и край на война, която той твърди, че е причинена от [бившия президент на САЩ Джо] Байдън. [Руският президент Владимир] Путин би могъл да привлече помощта на Вашингтон, за да накара Киев да приеме сделката [при условията на Москва]. Лостът за влияние на Тръмп е ясен. Самото оцеляване на Киев зависи от американските оръжия и пари. Като заплашва да прекъсне доставките, Тръмп би могъл да принуди Зеленски да седне на масата за преговори при условия, които Киев отдавна отхвърля", смята Тидмарш.

Експертът отбеляза, че "за Зеленски изборът ще бъде между приемането на мирно споразумение, което ще ограничи Украйна, или влизането във война без подкрепата на САЩ". "Позицията на Украйна е крехка. Армията ѝ е изчерпана, икономиката ѝ е осакатена, а военните ѝ усилия зависят от западната помощ. Обещанията от Европа и Обединеното кралство означават малко без американската военна мощ и финансиране. Ако Тръмп реши да се съобрази с Путин и да сключи сделка за Арктика, на Киев може да се наложи или да се подчини, или да влезе във война практически сам. Зеленски може да очертае червени линии, но без американската подкрепа те означават малко", подчертава той.

Тидмарш отбелязва, че ЕС и Обединеното кралство няма да могат да предоставят помощ на Украйна в същите обеми като САЩ. "Подкрепата за Украйна от Обединеното кралство, Франция и Германия може да не окаже значително влияние върху руската офанзива, ако войната се проточи без пълната подкрепа на САЩ", смята той.

В същото време експертът отбеляза, че в страните от Глобалния юг уреждането на конфликта при условията на Русия би било посрещнато с оптимизъм. "За Китай, Индия и Бразилия прекратяването на войната, дори изцяло при условията на Русия, би се възприемало като прагматична дипломация. Тръмп би могъл да представи арктическата сделка като доказателство, че сътрудничеството между САЩ и Русия може да реши глобални проблеми и това би помогнало за смекчаване на критиките от Европа и Обединеното кралство", подчертава Тидмарш.

Той припомня, че САЩ и Русия преди това са си сътрудничили активно по арктически проекти преди анексирането на Крим. Например, през 2011 г. американската компания ExxonMobil подписа споразумение с "Роснефт" за проучване и сондиране в руската Арктика, включително Карско море. "Това беше проект на стойност десетки милиарди долари, който даде на Exxon достъп до огромни неизползвани резерви, а на руснаците - американски технологии и опит", пише авторът. "От търговска гледна точка няма да е трудно да бъде съживен или да се използва като шаблон за нови предприятия. Инфраструктурата, геоложките данни и корпоративните взаимоотношения вече са налице", пише той.