Тихомълком Кирил Петков и Божидар Божанов се оказаха подсъдими (Обновена)

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече се подсъдими. Тихомълком, на 1 октомври, прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски, съобщи в неделя изданието "Сега".
Новината преди ден е обявил във фейсбук и самият Божидар Божанов.
“Марина Ненкова е прокурор (случайно) поне по три дела от висок обществен интерес. По това за "контрабандата в митниците", по делото за подкупите на Божков към Горанов и Борисов, и по моето дело, което от вчера е в съда", посочва той.
Без разпит привлечен за обвиняем
Божанов прави сравнения и с делото за Бойко Борисов и Владислав Горанов и действията на прокурор Мариана Ненкова и обяснява защо е нелогично да не бъде разпитан, а директно да е привлечен като обвиняем.
"По делото за подкупите към Горанов и Борисов, Ненкова разпитва Божков, Горанов и Борисов, като свидетели. Божков казва, че им е давал 60 млн. подкуп. Горанов и Борисов отричат. Не са привлечени като обвиняеми, а досъдебното производство е прекратено, защото било "дума срещу дума". Нищо, че има и други свидетелски показания. По делото срещу мен става друго - един притиснат свидетел е казал че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Нищо, че пак е дума срещу дума. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение.", добавя той.
Петков: Не ни е страх от действията на превзетата структура
В неделя казусът коментира и Кирил Петков.
"Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври. Дали не го направи след като “дебелото Д” крещеше на “Дондуков”, че щял да ни приключи? Това, което незаконният Сарафов и “дебелото Д” не могат да осъзнаят, е, че не могат да заключат всички свободни хора в България и че нас въобще не ни е страх от действията на тяхната превзета структура".
Какво следва за делото "Божанов-Петков"
Все още не е насрочено разпоредително заседание по делото “Божанов-Петков”, на което ще стане ясно дали то ще тръгне по същество, или ще бъде върнато на прокуратурата за отстраняване на пропуски.
Петков е обвинен в опит за принуда на Йоловски да извърши нещо против волята си. На 2 октомври 2023 г. в заведение в София той с агресивен тон казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов, както и всичко, което прави като министър, включително важните стратегически въпроси, провеждането на обществени поръчки и всякакви процедури по възлагане, твърди прокуратурата.
Казал му, че всички важни решения трябва да взема след предварително одобрение на Божанов, както и да провежда ежеседмични срещи с него. Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, твърди прокуратурата.
Самият Йоловски получи охрана заради страховете си от Кирил Петков.
За Божанов прокуратурата твърди, че в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на министерството и предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация, и указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.
Петков и Божанов вече се отказаха от имунитет
Когато Петков и Божанов получиха обвиненията си, след като се отказаха от депутатските си имунитети, им бяха наложени и гаранции от по 10 000 лв., които защитата им обжалва с мотива, че изобщо няма нужда двамата да бъдат с мярка за неотклонение, тъй като няма опасност те да се укрият, нито да извършат ново престъпление. Бившият спецсъдия Силвия Русева обаче потвърди гаранциите с мотива, че народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания.
Известно е, че по делото има експертиза за Йоловски, която показала, че той страда от тревожно разстройство, настъпило остро със страхови изживявания, безсъние, болезнени мисли, прераснало в хроничен стрес и атопичен дерматит.
Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес вече се гледа от Софийския градски съд. Следващото заседание по него е насрочено за ноември.
Те изобщо не преследват легитимност вече. На всички е ясно какво се случва - пълзяща диктатура. Те и комунистите са използвали съдилищата и това е било само началото за тях. Това виждат и като единствена възможност двамата основни премиери.
При положение, че сам описваш каква западнала институция е прокуратурата, искам да те попитам, как така повдигнато обвинение от това ОПГ се равнява на "за обществото той е един престъпник"?
Ненкова в затвора - за участие в ОПГ.
Баце: -И ти си прост и аз съм прост затова се разбираме...
И това как ще промени мизерното ти съществуване?
Кики вече е подсъдим, тъй че колкото и да врещи срещу "Голямото Д", за обществото той е един престъпник.През ноември предстои заседание на СГС по делото за незаконното задържане на Тиквата, където несъмнено ще получи присъда, и като единствен политик, който има две повдигнати обвинения, е напълно пропаднал за хората.Всъщност фактът,че Шиши не защити Сарафов както Тиквата показва, че той вече не му е нужен и Шиши ще сложи друг, който ще действа по-ефективно.Прокуратурата няма да отстъпи, защото ще е флагманът на войната срещу мунчо, докато съдът очевидно го обслужва.
Вече!!! Само? А колко други обвинения могат да бъдат повдигнати! Кирил Петков е откровен, че не се страхуват. Няма за какво. Номенклатурата не подлежи на реални наказания.
В Самораново ще им хареса! Има цяло крило за целия ЦК на ПП-ДБ!
Че какво ми е на "лексиката", бе пич?.. Онуй твойто, ниското, не е ли жуже?.. И защо правиш лоша реклама на Тиквата и Свинята, да си мислят хората, че вие москалите сте им обожатели?..
някакви нещстни същвства си играят на съдии в един нелигитимен орган,а Йоловски с тая страхова психоза как още е жив,не е ясно