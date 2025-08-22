Тихомълком се сменя и вторият ешалон на ДАНС

След като преди три месеца бе сменен председателят на ДАНС, посред лято тече подмяна и в териториалните звена на контраразузнаването.

Веселин Начев ще поеме ръководството на ДАНС в Пловдив, където доскоро титуляр бе Николай Петров.

Димитър Димитров пък ще замени като шеф на ДАНС – Варна Кирил Димов.

Информацията бе разпространена от агенция “Фокус“.

В ДАНС тече подмяна на ключови кадри, което стана видимо първо със смяната на доскорошния шеф на ДАНС Пламен Тончев, който изненадващо подаде оставка по средата на мандата си и бе "пенсиониран" като председател на т. нар. Комисия по досиетата.

Тончев не даде обясние, а впоследствие името на сина му Кирил, изплува от схема за покупка на лекарства, която бе осветлена от разследващия сайт Bird.bg.

Той се смяташе за човек на президента Румен Радев.

Според източници на Меdiapool и в момента се сменят хора близки до държавния глава.

В момента контраразузнаването все още няма титулярен шеф.

Назначаването му изисква съгласуване между президента Румен Радев и правителството. За да заобиколят държавния глава, управляващите назначиха временно изпълняващ функциите на председател.

Изборът им бе доскорошният зам.-председател Деньо Денев.

Той бе част безпрецедентния казус около машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 година.

Именно той подписа справката на агенцията, върху която стъпи политическата атака на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП срещу правителството на Денков и ПП-ДБ.

Крайният резултат беше, че ЦИК отмени гласуването с машини на първия тур на местните избори.

След смяната на Тончев Кирил Петков от ПП коментира, че "двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г".

По-рано тази седмица правителството даде съгласие за преназначаването на ген. Емил Тонев като шеф на Национална служба за охрана (НСО) за още един мандат.

Назначението е по-искане на Радев, като се предполага, че съгласието за НСО е обвързано с решение на президента за другите постове, които изискват съгласуване с него.

В момента няма съгласие за назначаването на главен секретар на МВР и много посланици.