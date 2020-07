Тиква с каскет и корупция: холандски карикатурист описа ситуацията в България

Огромна тиква с каскет, на които пише корупция, заели цялата карта на България. Така холандският художник Маартен Волтеринк разказва в една карикатура ситуацията в страната. В обяснението са споменати имената на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. Маартен Волтеринк е нарисувал тиква с каскет, на които е написано Corruption (корупция). Публикацията на карикатуриста в Туитър разяснява:

The PM (nickname The #Pumpkin) and the chief prosecutor (nickname The #Cap) of #Bulgaria are accused of #corruption. #Bulgarians on the street (again).

(Българският премиер и главен прокурор са обвинени в корупция. Българите са на улицата (отново).