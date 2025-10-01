"Титан Златна Панега" отчете 65% ръст на термично заместване на изкопаеми горива с алтернативни

"Титан Златна Панега", част от международната Група "Титан" и водещ производител на цимент и строителни материали в България реализира рекордно високо ниво от 65% термично заместване на изкопаеми горива с алтернативни за четири последователни месеца. Това е един от основните акценти в 11-ия Интегриран годишен доклад на компанията за 2024 г., който обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2024 г. и е знак за ангажимента на компанията към заинтересованите страни.

"Постигнахме исторически успех за нашия завод. С това доказваме, че сме отдадени на устойчивото развитие и сме готови да водим индустрията към по-зелено бъдеще. Заставаме отговорно зад лидерската си позиция и следваме посоката ни за намален въглероден отпечатък чрез реални действия", коментира Адамантиос Францис, генерален директор на "Титан Златна Панега".

През 2024 г. "Титан Златна Панега" продължава да работи по пътя към нулеви нетни емисии на Групата "Титан", ангажира се да предлага бетон с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и въвежда мерки за задържане на глобалното затопляне до 1.5°C в сравнение с прединдустриалните нива. Част от дългосрочната стратегия на Групата е намаляване на потреблението на енергия с 58.1%, спрямо нивата през 2020 г., и намаляване на преките нетни специфични емисии на въглероден двуокис до 500 kg CO2/t циментов продукт. Целите на Групата за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г. са валидирани от Инициативата за научно базирани цели (SBTi).

През 2024 г. финансовите резултати на компанията за годината също показват стабилен растеж. През 2024 г. приходите на "Титан Златна Панега" достигат 79.8 млн. евро - увеличение с 20% спрямо предходната година. Нетната печалба на компанията възлиза на 14.6 млн. евро, а EBITDA достига 21 млн. евро – ръст от приблизително 50%, в сравнение с 2023 г. Инвестициите в дълготрайни активи възлизат на 9 млн. евро, което е второ поредно рекордно ниво след 2012 г. Сред ключовите проекти през годината са основните ремонти на пещите, внедряването на нова мобилна техника в бетоновите операции и изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 5 MWp, въведен в експлоатация през юни 2024 г.

През 2024 г. емисиите на CO₂ са поддържани на ниво от 839 килограма на тон клинкер, а емисиите от електроенергия намаляват с 38% спрямо предходната година. Резултатите са възможни благодарение на соларния парк, който вече покрива между 11% и 13% от енергийните нужди на завода. В резултат на реализираните инвестиции, компанията постига и 4% намаление на специфичната консумация на електроенергия на тон цимент в сравнение с 2023 г.

През 2024 г. "Титан Златна Панега" оползотворява 110 000 тона индустриални отпадъци, вложени в производството на цимент, бетон и клинкер. Това допринася както за съхраняването на природните ресурси, така и за увеличаване дела на алтернативните суровини с 19% спрямо 2023 г. По този начин компанията затвърждава ролята си за развитието на кръговата икономика в България.

"Значителният дял на алтернативни горива, въвеждането в експлоатация на соларния парк и намаленото енергийно потребление са доказателство, че устойчивият растеж и постиженията в декарбонизацията могат да вървят редом с високи финансови резултати", каза Адамантиос Францис.

Човешкият капитал остава водещ за "Титан Златна Панега" и през 2024 г. Компанията продължава да инвестира целенасочено в развитието, безопасността и благополучието на своя екип. За трета поредна година в завода не е регистрирана нито една трудова злополука. Вниманието към здравето и безопасността е подкрепено и от редица обучения, като служителите преминават общо над 9 400 часа специализирани курсове през изминалата година. Те обхващат както задълбочени технически програми и лидерски инициативи, така и модерни дигитални обучения чрез платформите Udemy и Coursera, които позволяват индивидуално развитие и достъп до международни ресурси.

Компанията трайно насърчава баланса между половете и възможностите за кариерно израстване.

През 2024 г. жените съставляват 27,4% от общата работна сила и заемат близо 40% от ръководните позиции, което показва устойчив напредък в посока разнообразие и приобщаване.

През 2024 г. "Титан Златна Панега" инвестира над 150 000 евро в дарения и проекти за ангажиране на местните общности. Тези средства са насочени към образование, опазване на околната среда и подкрепа на младежки каузи, като пряко подобряват качеството на живот на хората в региона.

Компанията реализира общо 15 инициативи с участието на над 300 души, които достигнат до над 2 400 човека. Сред тях особено внимание заслужават инициативите за създаване на изкуствено езеро за опазване на биоразнообразието в региона и програмите, насочени към образованието на местните ученици.

"Хората са нашият най-ценен ресурс. Гордея се, че заедно изграждаме култура на доверие, безопасност и развитие, в която всеки има възможност да разгърне потенциала си. Това е ключът към дългосрочния ни успех и предимството ни да сме предпочитан работодател и надежден партньор на общността", допълни Адамантиос Францис.