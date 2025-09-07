Тийнейджър, наречен "Божият инфлуенсър" бе провъзгласен от Ватикана за светец

Десетки хиляди поклонници се събраха в неделя във Ватикана за канонизацията на италиански тийнейджър, наречен "Божият инфлуенсър" заради усилията му да разпространява католическата вяра онлайн. Папа Лъв Четиринадесети обяви 15-годишен компютърен гений за първия светец на Католическата църква от поколението на милениалите, давайки на следващото поколение католици пример за човек, който използва технологиите за разпространяване на вярата, предаде Асошиейтед прес.

Кибер апостол

Карло Акутис, който почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст.

Тялото на тийнейджъра, облечен в дънки и чифт маратонки Nike, лежи в гробница със стъклени стени в Асизи, посещавана годишно от стотици хиляди хора.

Канонизацията на така наречения "кибер-апостол" първоначално беше насрочена за април, но беше отложена, когато папа Франциск почина.

Сред очакваните тълпи във Ватикана за литургията, която започна в 10:00 ч. (08:00 GMT), са над 800 души, пътуващи до Рим със специален влак от Асизи.

Литургията бе излъчвана на гигантски екрани в Асизи, средновековен град и място за поклонение в централния регион Умбрия.

Знам, че много ще дойдат, много ще я следят по телевизията – много вече дойдоха за 27 април. И съм сигурна, че Карло им благодари“, каза по-рано неговата майка, Антония Салцано.

Във видеоклип, публикуван от епархията на Асизи в събота, тя каза, че синът ѝ е доказателство, че “всички сме призвани да бъдем светци... всеки е специален”.

Голям гоблен със снимка на бъдещия светец е окачен на фасадата на базиликата “Свети Петър” преди церемонията.

"Живот за пример"

Акутис, роден в Лондон през 1991 г. в семейство на италианци, се отличавал с пламенна вяра, въпреки че родителите му не са били особено набожни.

Той е израснал в Милано, където е посещавал ежедневно литургия и се славел със своята доброта към тормозени деца и бездомни хора, носейки на последните храна и спални чували.

Фен на компютърните игри, Акутис сам усвоил основите на програмирането и ги използвал, за да документира чудеса и други елементи от католическата вяра онлайн.

Доменико Сорентино, епископ на Асизи, призова младите хора в петък да последват примера на Акутис.

“Днес повече от всякога се нуждаем от положителни примери, достойни за подражание житейски истории, които да помогнат на нашите младежи да избягват подражанието и лошите примери за насилие и мимолетни модни увлечения, които не оставят след себе си никаква следа”, каза той в изявление.

Ватиканът призна, че Акутис е извършил две чудеса след смъртта си – необходима стъпка по пътя към светостта.

Първото е изцелението на бразилско дете, страдащо от рядка малформация на панкреаса, второто е възстановяването на костарикански студент, сериозно ранен при инцидент.

И в двата случая роднини са се молили за помощ от тийнейджъра, когото папа Франциск причисли към блажените през 2020 г.