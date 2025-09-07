Тийнейджър, наречен "Божият инфлуенсър" ще бъде провъзгласен от Ватикана за светец

Десетки хиляди поклонници се очакват във Ватикана в неделя за канонизацията на италиански тийнейджър, наречен "Божият инфлуенсър" заради усилията му да разпространява католическата вяра онлайн.
Кибер апостол
Карло Акутис, който почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст, ще бъде провъзгласен за първия светец на хилядолетието от папа Лъв XIV на тържествена церемония на площад "Свети Петър".
Тялото на тийнейджъра, облечен в дънки и чифт маратонки Nike, лежи в гробница със стъклени стени в Асизи, посещавана годишно от стотици хиляди хора.
Канонизацията на така наречения "кибер-апостол" първоначално беше насрочена за април, но беше отложена, когато папа Франциск почина. Това ще бъде първата подобна церемония за родения в САЩ папа Лъв.
Сред очакваните тълпи във Ватикана за литургията, която започва в 10:00 ч. (08:00 GMT), са над 800 души, пътуващи до Рим със специален влак от Асизи.
Литургията ще бъде гледана от вярващи на гигантски екрани в Асизи, средновековен град и място за поклонение в централния регион Умбрия.
Знам, че много ще дойдат, много ще я следят по телевизията – много вече дойдоха за 27 април. И съм сигурна, че Карло им благодари“, каза неговата майка, Антония Салцано.
Във видеоклип, публикуван от епархията на Асизи в събота, тя каза, че синът ѝ е доказателство, че “всички сме призвани да бъдем светци... всеки е специален”.
Голям гоблен със снимка на бъдещия светец е окачен на фасадата на базиликата “Свети Петър” преди церемонията.
"Живот за пример"
Акутис, роден в Лондон през 1991 г. в семейство на италианци, се отличавал с пламенна вяра, въпреки че родителите му не са били особено набожни.
Той е израснал в Милано, където е посещавал ежедневно литургия и се славел със своята доброта към тормозени деца и бездомни хора, носейки на последните храна и спални чували.
Фен на компютърните игри, Акутис сам усвоил основите на програмирането и ги използвал, за да документира чудеса и други елементи от католическата вяра онлайн.
Доменико Сорентино, епископ на Асизи, призова младите хора в петък да последват примера на Акутис.
“Днес повече от всякога се нуждаем от положителни примери, достойни за подражание житейски истории, които да помогнат на нашите младежи да избягват подражанието и лошите примери за насилие и мимолетни модни увлечения, които не оставят след себе си никаква следа”, каза той в изявление.
Ватиканът призна, че Акутис е извършил две чудеса след смъртта си – необходима стъпка по пътя към светостта.
Първото е изцелението на бразилско дете, страдащо от рядка малформация на панкреаса, второто е възстановяването на костарикански студент, сериозно ранен при инцидент.
И в двата случая роднини са се молили за помощ от тийнейджъра, когото папа Франциск причисли към блажените през 2020 г.
