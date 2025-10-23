Токенът $Melania на името на първата дама на САЩ е замесен в дело за криптоизмама

Първа дама на САЩ Мелания Тръмп е била използвана като "показна фасада" в многомилионна схема с мем-криптовалута, която е подвела инвеститори и е обогатила нейните създатели, според съдебен иск, подаден във федерален съд. Първата дама не е посочена като ответник в иска и не е обвинена в каквото и да е нарушение, като се смята, че нейният екип също е заблуден.

Делото е свързано с токена $Melania, който 55-годишната първа дама промотира в социалните си мрежи в навечерието на втората инаугурация на Доналд Тръмп през януари.

В публикацията си тогава тя пише:

"Официалният мем на Мелания е вече онлайн! Можете да купите $MELANIA сега."

Много от привържениците на Тръмп закупили токена, което изстреля цената му до рекордните 13.73 долара за брой. До сряда обаче стойността на $Melania бе паднала под 10 цента, което се определя като колосален срив.

Инвеститорите подали колективен иск във федерален съд през април срещу Бенджамин Чоу, съосновател на криптоборсата Meteora, и Хейдън Дейвис, съосновател на крипто-венчър компанията Kelsier Labs, както и срещу други лица, съобщи WIRED във вторник.

Ищците поискаха тази седмица да внесат поправена жалба, в която обвиняват Чоу, че е действал като "главатар", който е "стартирал, изкуствено надул и изхвърлил" поне 15 различни криптовалути, включително и $Melania. Според делото обвиняемите са реализирали милиони долари печалба.

Първата дама не е посочена като ответник в иска и не е обвинена в каквото и да е нарушение.

В отделен иск обаче, в сряда, Майкъл Улф, който е биографът на Тръмп заведе дело срещу Мелания, твърдейки, че тя се е опитала да възпрепятства “легитимно журналистическо разследване” по случая с Джефри Епстийн.

Съдебният иск за криптовалутата изрично посочва, че Мелания не е сред целите му. Той предполага, че нейният екип също е бил подведен, както и инвеститорите.

"Екипът на Мелания Тръмп, доколкото е дал някакво съгласие, го е направил без знание за измамата, вътрешната манипулация или заблуждаващите механизми при пускането на токена. Ако бяха наясно, че проектът е част от координирана престъпна схема, те незабавно щяха да оттеглят всякакво съгласие," се казва в жалбата.

Семейство Тръмп е дълбоко ангажирано с криптопазара от миналото лято. През септември The Wall Street Journal съобщи, че те са реализирали печалби от 5 милиарда долара в сектора.

През май Доналд Тръмп организира вечеря за притежателите на своя собствен мемкойн $Trump, в голф клуба си във Вирджиния.

Белият дом не е отговорил на запитване за коментар.