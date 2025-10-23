Токенът $Melania на името на първата дама на САЩ е замесен в дело за криптоизмама

Първа дама на САЩ Мелания Тръмп е била използвана като "показна фасада" в многомилионна схема с мем-криптовалута, която е подвела инвеститори и е обогатила нейните създатели, според съдебен иск, подаден във федерален съд. Първата дама не е посочена като ответник в иска и не е обвинена в каквото и да е нарушение, като се смята, че нейният екип също е заблуден.
Делото е свързано с токена $Melania, който 55-годишната първа дама промотира в социалните си мрежи в навечерието на втората инаугурация на Доналд Тръмп през януари.
В публикацията си тогава тя пише:
"Официалният мем на Мелания е вече онлайн! Можете да купите $MELANIA сега."
Много от привържениците на Тръмп закупили токена, което изстреля цената му до рекордните 13.73 долара за брой. До сряда обаче стойността на $Melania бе паднала под 10 цента, което се определя като колосален срив.
Инвеститорите подали колективен иск във федерален съд през април срещу Бенджамин Чоу, съосновател на криптоборсата Meteora, и Хейдън Дейвис, съосновател на крипто-венчър компанията Kelsier Labs, както и срещу други лица, съобщи WIRED във вторник.
Ищците поискаха тази седмица да внесат поправена жалба, в която обвиняват Чоу, че е действал като "главатар", който е "стартирал, изкуствено надул и изхвърлил" поне 15 различни криптовалути, включително и $Melania. Според делото обвиняемите са реализирали милиони долари печалба.
В отделен иск обаче, в сряда, Майкъл Улф, който е биографът на Тръмп заведе дело срещу Мелания, твърдейки, че тя се е опитала да възпрепятства “легитимно журналистическо разследване” по случая с Джефри Епстийн.
Съдебният иск за криптовалутата изрично посочва, че Мелания не е сред целите му. Той предполага, че нейният екип също е бил подведен, както и инвеститорите.
"Екипът на Мелания Тръмп, доколкото е дал някакво съгласие, го е направил без знание за измамата, вътрешната манипулация или заблуждаващите механизми при пускането на токена. Ако бяха наясно, че проектът е част от координирана престъпна схема, те незабавно щяха да оттеглят всякакво съгласие," се казва в жалбата.
Семейство Тръмп е дълбоко ангажирано с криптопазара от миналото лято. През септември The Wall Street Journal съобщи, че те са реализирали печалби от 5 милиарда долара в сектора.
През май Доналд Тръмп организира вечеря за притежателите на своя собствен мемкойн $Trump, в голф клуба си във Вирджиния.
Белият дом не е отговорил на запитване за коментар.
Купувачи на илюзии, тръмпанарите са си тъпички, а Мелания нищо ли да е спечелила, айде моля, кой ще повярва на член на това мошенническо семейство Тръмп