Тол камерите в действие: Заснеха нарушител, профучал с 222 км/ч край Ихтиман (Обновена)

От полунощ толкамерите вече официално отчитат средната скорост на движение, и още в първите часове бе засечен водач, профучал край Ихтиман с 222 километра в час. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.
Толкамерите наблюдават 22 пътни отсечки – по всички магистрали, както и пътища, в които има висока концентрация на пътно-транспортни произшествия. Глобите са от 20 лв. и стигат до над 800 лв. в зависимост от превишаването на скоростта. Още към 8.30 часа сутринта в неделя вече бяха изловени 700 нарушители.
Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Добри Дъбник – Телиш.
"Много често говорим за тази отсечка и отново там, на току-що ремонтиран участък, имаме 193-ма нарушители“, каза проф. Олег Асенов, директорът на Националното тол управление.
"От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ „Тракия“. Ограничението за тировете е 90 км/ч“, посочи той, коментирайки данни за първите 7 часа от наблюдението.
Средната скорост на автомагистрала "Тракия" се засича в отсечките Вакарел - Ихтиман и Радиново - Цапалица, и в двете посоки на движение. Всички отсечки са качени на сайта на Националното толуправление.
Системата за средна скорост работи чрез поне две камери, в началната и крайната точка, които засичат преминаването на автомобила и неговата скорост, припомня БНТ.
След това се изчислява и средната скорост, с която е измината отсечката и дали тя отговаря на максимално допустимата. S = V.t - добре позната формула от физиката – пътят е равен на скоростта по времето.
От Националното толуправление през седмицата съобщиха, че до този момент прави впечатление, че по-голяма част от нарушенията са в тъмната част на денонощието, но толкамерите мерят скоростта 24/7.
Стана ясно още, че има минимален толеранс към шофьорите. Очаква се сертифицирането на отсечки, където се мери средната скорост, да продължи и през следващите седмици.
При едно от пробните засичания в реална среда на 5 септември в рамките на 12 часа са били регистрирани 38 000 преминавания на три ключови отсечки по АМ "Тракия" и АМ "Струма", както и на Северната скоростна тангента. От тези измервания 378 или един процент от шофьорите са направили нарушения. До края на днешния ден се очакват и обобщени данни от АПИ.
Застраховка за каране на ел. тротинетка
От неделя влизат в сила и други промени в Закона за движение по пътищата. Някои от тях засягат шофирането в аварийната лента, както и преминаването през релсов път.
Движението в аварийните ленти на магистралите е абсолютно забранено. Досега имаше изключения, ако автомобилът ни е повреден или ако имаме здравословен проблем - тези изключения обаче вече не важат.
Според новите правила, водачите на електрическите тротинетки трябва да са над 16 години, а максималната скорост, която развива устройството да е до 25 км в час, да има валидна гражданска застраховка и регистрация и да не се движи в тъмната част на денонощието.
Задължително е управляващите тротинетки да имат каска. Местата за паркиране също са упоменати в закона, а когато пресичат на пешеходни пътеки водачите да слизат от тротинетките.
Относно промените, които засягат пешеходците, най-съществената от тях е, че те трябва да пресичат когато не се разсейват от мобилни устройства. Тоест не трябва да се говори по телефона или да се слуша музика със слушалки. Сега големият въпрос е кой и как ще контролира всичко това и дали тези нови правила ще се спазват.
Къде следят тол камерите
- Автомагистрала "Тракия": Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица
- АМ "Струма": Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево
- АМ "Хемус": Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово
- Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци
- I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино
- I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно
- I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник
- I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор
Друг проблем, който води до много катстрофи и незнайно защо не се санкционира е ниската скорост. Същия е изключително силно изразен на южното черноморие например и е довел до хиляди инциденти много от които тежки. Така минцифайките вместо да кесят под някоя сянка след знак 40 (скорост която се развива с велосипед) могат да отстраняват и санкционират автомобили предвождащи километрични колони. И въобще има много накъде да се подобрява всичко ама не се случва...
Този няма да плати каквато и да е глоба! Дайте му медал. ;)
На магистрала няма начин! Ако спреш има глоба! ;)
Само дето ще трябва да го правиш на всеки десет минути, което напълно обезмисля упражнението. Някои от отсечките са по няколко километра, което със 220км е към минута. И въобще тука не става да хванем някой дето просто е вдигнал 220км, а този дето така си кара...
Ми тогаз само ше пикаеш в храстите и ше цъкаш на телефона десет минути. Винаги има начин :)))
850лв е добра тол такса... Повечето сакатлъци у нас стават поради липса на инфрастуктура или некачествена такава. Такива добри хора могат да помогнат с набирането на средства за по-широки и хубави пътища като най-големия проблем винаги е бил изпреварването през насрещно движение. Остава и другия голям и изключително лесно решим проблем, който нямам идея защо толкова години не се решава, а именно дрисльовци току що взели книжка да не могат да карат нищо над 80коня поне 3 години и 90% от тежките катастрофи …
няма да ги има. За останалите 10% ще трябват повече усилия като полицейско присъствие по пешеходни пътеки вместо дебнене след абсурдни знаци и други трудоемки задачи... Колкото до това дали ще плати човека, ако въобще може някой да не го прави то това са многооо малко хора, пренебрежимо малко и няма да промнят статистиката.
Интересно е сега да се проследи случая с този нарушител. Според мен нищо няма да му направят. Ще се окаже човек на тоя или на ония и ще го отмажат... :) А такива трябва веднага да им вземат книжката и колата и да ги вкарват в затвора за дълго. Иначе завинаги си оставаме третия свят.