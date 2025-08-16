Тол камерите вече засичат и шофиране без колан

Камерите на тол системата вече засичат и шофирането без колан, съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Новата функционалност действа от 12 август. При установяване на нарушение информацията се изпраща на МВР.
"От момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този "феномен" съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя", заявяват от АПИ.
Новата функционалност не е струвала на бюджета нищо, защото е била налична още при изграждане на системата. Сега просто е активирана.
Според Закона за движение по пътищата глобата за неползване на предпазен колан от шофьор е 30 лв. Водачът може да бъде глобен и ако вози пътник без колан. За самия пътник обаче санкцията е по-висока – 100 лв.
Универсално лекарство
През последните седмици правителството усилено рекламира камерите на тол системата като едва ли не универсално лекарство срещу всички нарушения. След години опити устройствата най-сетне бяха свързани със системата на МВР и вече мерят т.нар. средна скорост. Освен това се следи за изпреварване в аварийна лента.
Сега от АПИ казват, че е въведен и нов процес за противодействие на опитите да се плащат винетки и такси.
"Само за периода 15.07.2025 г. – 15.08.2025 г. са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби", пише в съобщението на агенцията.
Още по темата:
Активност
Съобщението за новата функционалност идва на фона на два тежки инцидента в последните дни. В София загина лекар, след като движеща се с бясна скорост кола се заби в прозорците на автобус от нощния градски транспорт.
В "Слънчев бряг" пък 18-годишен младеж с електрическо АТВ блъсна семейство с деца. Майката и едно от децата са в тежко състояние в болница.
От МВР също се активизираха след инцидентите. В ход е проверка за „съмнителни“ шофьорски книжки. Досега такива е установена само една такава.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
И коланите да засичате и мъжете с чужди булки да снимате или обратно, и още 100 закона за преработите пак нищо няма да постигнете, защото нямате политическа воля и защото няма работеща съдебна система, полицията си остана милиция и всичко правите, червени боклуци, за да комроментиране демократичната система на управление в тази страна! И за 36 години успяхте! Вашите плодове са Величие, Атака, ИТН, БСП,ГЕРП, ДПС-та различни видове и други политически безобразия!
В Западна Европа подобни снимки се считат за навлизане в личното пространство и са незаконни. У нас явно МВР-то ще събира материали за изнудване.
Китайците няма да ги стигнем. :)
Засичат ама друг път ! Камерите на ТОЛ-а снимат ако си без винетка, снимката се верифицира от служител на Т0Л-а, снимките са няколко (отпред и отзад) ако на едната от тях рег.номер не се вижда добре, глобата не важи, верифицията я прави жив човек а не камера. За шофиране без колан първо трябва да си без винетка, ТОЛ-аждията гледа снимката и те докладва че си и без колан. Камерите нищо не засичат, само снимат тези които са без винетка.