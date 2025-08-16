Тол камерите вече засичат и шофиране без колан

Камерите на тол системата вече засичат и шофирането без колан, съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Новата функционалност действа от 12 август. При установяване на нарушение информацията се изпраща на МВР.

"От момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този "феномен" съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя", заявяват от АПИ.

Новата функционалност не е струвала на бюджета нищо, защото е била налична още при изграждане на системата. Сега просто е активирана.

Според Закона за движение по пътищата глобата за неползване на предпазен колан от шофьор е 30 лв. Водачът може да бъде глобен и ако вози пътник без колан. За самия пътник обаче санкцията е по-висока – 100 лв.

Универсално лекарство

През последните седмици правителството усилено рекламира камерите на тол системата като едва ли не универсално лекарство срещу всички нарушения. След години опити устройствата най-сетне бяха свързани със системата на МВР и вече мерят т.нар. средна скорост. Освен това се следи за изпреварване в аварийна лента.

Сега от АПИ казват, че е въведен и нов процес за противодействие на опитите да се плащат винетки и такси.

"Само за периода 15.07.2025 г. – 15.08.2025 г. са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби", пише в съобщението на агенцията.

Активност

Съобщението за новата функционалност идва на фона на два тежки инцидента в последните дни. В София загина лекар, след като движеща се с бясна скорост кола се заби в прозорците на автобус от нощния градски транспорт.

В "Слънчев бряг" пък 18-годишен младеж с електрическо АТВ блъсна семейство с деца. Майката и едно от децата са в тежко състояние в болница.

От МВР също се активизираха след инцидентите. В ход е проверка за „съмнителни“ шофьорски книжки. Досега такива е установена само една такава.