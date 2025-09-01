 Прескочи към основното съдържание
Тол таксите поскъпват с 10%

0 коментара
От днес се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. 
 
Увеличението е с 10%.
 
Поетапното покачване, което започна от 1 април отново с 10 на сто, е предвидено в постановление на Министерския съвет от 31 март тази година. Така с днешното общото увеличение е с 20%.
 
Така например, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева, отбелязва БНР.
 
Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.
 
Цените на винетките за леките автомобили не се променят.
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

